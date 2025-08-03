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娛樂 最新消息

港版如花中風激罕現身 體型消瘦口齒不清

曾在港片《九品芝麻官》飾演「如花」聲名大噪的資深港星李健仁（左圖），2019年在深圳中風近況曝光（右圖右）。（香港星島日報）曾在港片《九品芝麻官》飾演「如花」聲名大噪的資深港星李健仁（左圖），2019年在深圳中風近況曝光（右圖右）。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕「如花」林雅惠因在綜藝節目《綜藝最愛憲》扮醜而走紅，這幾年退出演藝圈主持野台秀，而在香港娛樂圈也有一位「如花」卻是男兒身，曾在「星爺」周星馳電影多次以鬚鬚臉「如花」而聞名的64歲港星李健仁，當年以醜女挖鼻的招牌造型，成功殺出一條血路。

李健仁之後到中國發展，卻不幸於2019年在深圳中風，經搶救後脫離危險期，但左腦受損、右邊身癱瘓兼失去語言能力。

香港導演李力持（左）日前和李健仁（右）碰面，他明顯較以前消瘦，說話口齒不清，但精神不錯。（香港星島日報）香港導演李力持（左）日前和李健仁（右）碰面，他明顯較以前消瘦，說話口齒不清，但精神不錯。（香港星島日報）

港媒報導，李健仁之後在太太安排下，從深圳回香港醫治及進行物理治療，她曾在訪問透露李健仁風後大小便不能自理，又因語言能力受影響，不能清楚表達意思，經過1年多時間治療，情況終於有好轉。

2022年，李健仁一度復出在電影客串演出，日前與香港導演李力持茶聚，李健仁明顯較以前消瘦，說話口齒不清，但精神不錯並笑容滿面，李力持發文透露：「李健仁，也就是大家熟悉的『如花』，近況是正在積極復建，希望能重返幕前......現在已經可以站立，也能和人簡單交流，雖然消瘦了一些，但氣色看起來還不錯。」

李健仁過往扮醜令人印象深刻。（香港星島日報）李健仁過往扮醜令人印象深刻。（香港星島日報）

港媒報導，李健仁和周星馳是中學同班同學，讀書時期曾是香港足球代表隊隊員，不過因一次受傷而退出，轉投餐飲業，1989年經星爺介紹當幕後場記，後任攝影助理、副導演及製片等，之後更成為星爺電影御用丑角，曾在《九品芝麻官》飾演「如花」而聲名大噪。

 

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