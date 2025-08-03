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童仲彥假釋期滿出獄 考取地政士經營YouTube頻道

童仲彥近期在IG發布多部影音。（翻攝自童仲彥IG）童仲彥近期在IG發布多部影音。（翻攝自童仲彥IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾主持民視新聞台《頭家來開講》、台北市前市議員童仲彥，外號「台灣阿童」，因被控詐領助理費遭判刑3年10個月，2023年獲准假釋出獄，6月21日他宣布「假釋期滿、準備復出」，透露未來打算經營YouTube頻道。

有媒體報導，童仲彥出獄1個月後考上國考、取得不動產經紀人資格後，近期又考上地政士，本來以為民法題目看錯2題，可能沒辦法過關，最後有驚無險以總成績65.33分低空飛過，順利獲得新身分。

稍早童仲彥在臉書發文自嘲媒體說他「以總成績65.33分低空飛」，他表示雖然沒考好，但65分不算低分，「我可沒說低分啊」，更表示：「沒考過國考的，永遠不知有多辛苦；只有努力，沒有天才。」

童仲彥剛出獄時對外透露未來打算經營YouTube頻道，果然翻出他近期在IG陸續發布多支影音，展現旺盛復出企圖心。

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