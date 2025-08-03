安息了！鑽石歌王林沖安葬覆土突飄細雨如泣別 舞蹈家好友獻舞致意

〔記者陳慧玲／台北報導〕「鑽石歌王」林沖7月7日因病辭世，享耆壽92歲，文化部特地頒發旌揚狀，表彰他對演藝圈的貢獻，昨（2日）在基隆基福山生命園區的安葬禮拜中，林沖的兒子林凱文，以及林沖多位好友共同送他最後一程，原本晴朗的天氣，卻在親友落淚，覆土告別那一刻，天空突然飄下一陣細雨，彷彿是林沖跟大家一同泣別。

林沖安葬前舉行追思儀式。（林沖兒子林凱文提供）

林沖過世，前兩週家人已在台北懷愛館舉行家祭，隔天由優質生命協會協辦，於內湖湖光教會舉行追思演唱會，昨天安葬儀式前，與林沖有特別私交的資深藝人羋賽珍、舞蹈家金澎也都現身參與，追思禮拜中特別請到林沖佛朗明哥舞蹈家好友賀連華獻舞，她是台灣出色的西班牙佛朗明哥表演藝術家，特別披上過去林沖送給她的珍貴披風跳舞，那是林沖1992年出遊西班牙巴塞隆納購入的，對她來說是很重要的禮物。

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林沖長眠在基福山生命園區。（林沖兒子林凱文提供）

賀連華以弗朗明哥舞舞出林沖的《戀心》，以及華人音樂圈相當經典的歌曲《月亮代表我的心》，她也回贈林沖一頂她從西班牙帶回來，非常喜愛的大紅帽子，掛在林沖的劇照上方，原本這是安排要在火化時一起燒給林沖的，但林沖兒子林凱文靈機一動，決定將帽子保留，並請賀連華要時常戴著這頂紅帽於舞台上演出，讓觀眾與親友能時常藉著它，鮮明回想起林沖過去數十年的舞台風華！

賀連華披上林沖送給她的披風跳舞。（林沖兒子林凱文提供）

近期全台各地常下雨，但昨天林沖安葬日當天卻是陽光普照，直到要覆土時才飄下細雨，但不到5分鐘竟又恢復晴朗，露出大太陽，林沖兒子覺得像極了過去林沖用聖經經文鼓勵大家：「一宿雖然有哭泣， 早晨便必歡呼。大家要繼續開開心心地生活著喔！」

林沖安葬儀式，兒子和好友向他最後告別。（林沖兒子林凱文提供）

林凱文也感性表示，這次父親所有告別儀式能圓滿舉行，特別要感謝優質生命協會及紀寶如的幫忙，「協會與寶如姊除了讓告別音樂會順利完成，讓眾親友留下深刻的印象，後續能選到基福山這麼合適的安葬地點，也是由寶如姊介紹，真的非常感謝她！」

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