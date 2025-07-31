邊走邊甩「情趣按摩棒」狂吸960萬觀看 櫻花妹爆紅下海拍AV

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本一名正妹日前被民眾目擊，帶著情趣按摩棒上街，還邊走邊甩，豪不在意路人眼光，過程全被錄製下來PO至社群，影片吸引超過960萬觀看數，如今她的身分曝光了，原來她是暗黑界新人澪奈明日見（澪奈あすみ）將以「電動按摩棒女王」的名號出道。

日本正妹在路上甩按摩棒爆紅，進軍暗黑界。（翻攝自劇照、Ｘ）

名為「風俗スタッフの日常」的社群帳號，日前上傳一段影片，只見一名正妹身穿連身短裙走在街頭，她的手上拿著情趣按摩棒，邊散步邊甩，走進一家賓館，短短11秒的影片，至今吸引破960萬觀看數，相當驚人。

澪奈明日見將以「電動按摩棒女王」的名號出道。（翻攝自Ｘ）

值得注意的是，這位櫻花妹即將以「電動按摩棒女王」的名號在暗黑界出道，片商以此做為噱頭，作品封面寫下「持劍女王」，不過，這把劍可能是暗指電動按摩棒。對此，AV達人一劍浣春秋指出，除了按摩棒的賣點，她的身材也是強項，澪奈明日見擁有細長雙腿和G級上圍，比喻成是身材教科書也不為過。

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