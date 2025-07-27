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松隆子和「前男友們」 從《戀愛時代》到《幸福的婚姻》

松隆子（左）新劇《幸福的婚姻》與阿部貞夫飾演夫妻。（翻攝自IG）松隆子（左）新劇《幸福的婚姻》與阿部貞夫飾演夫妻。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕48歲日本女星松隆子今（27）現身朝日電視台週四劇《幸福的婚姻》官方IG帳號，並且公布與多位「前男友」的合照。近期松隆子作品不少，除了《幸福的婚姻》之外，還與松村北斗共同演出愛情電影《跨越時空的初吻》，新作品剛好都是探討婚姻主題，也讓許多日本網友忍不住盤點曾與松隆子合作的「前男友們」。

松隆子（右）與松村北斗合作的浪漫愛情電影《跨越時空的初吻》。（翻攝自X）松隆子（右）與松村北斗合作的浪漫愛情電影《跨越時空的初吻》。（翻攝自X）

1997年《戀愛世代》木村拓哉（左）和松隆子演繹現代人的愛情。（翻攝自X）1997年《戀愛世代》木村拓哉（左）和松隆子演繹現代人的愛情。（翻攝自X）

1996年日劇《長假》播出，木村拓哉與山口智子的姊弟戀讓許多人看了又哭又笑，劇中松隆子飾演木村拓哉心目中的女神，然而最後兩人卻沒能談成戀愛。隔年10月於日本富士電視台播映的《戀愛時代》，松隆子終於與「日劇男神」木村拓哉成為戀人，也出現許多戀愛苦澀甘甜的經典場面。

阿部貞夫（左）和松隆子10年前就在電影《ジヌよさらば～かむろば村へ～》（再見金錢 前往貧困村）飾演夫妻。（翻攝自YouTube）阿部貞夫（左）和松隆子10年前就在電影《ジヌよさらば～かむろば村へ～》（再見金錢 前往貧困村）飾演夫妻。（翻攝自YouTube）

這次新劇《幸福的婚姻》當中，松隆子飾演一位古怪陰森的美術老師，閃電嫁給阿部貞夫並解被背後隱藏謎團的愛情懸疑劇。松隆子第一次和55歲的阿部貞夫合作是2015年的電影《ジヌよさらば～かむろば村へ～》（再見金錢 前往貧困村）就曾扮演夫妻，當時兩人看起來都很年輕。

阿部貞夫（左）與松隆子在《幸福的婚姻》當中飾演夫妻。（翻攝自X）阿部貞夫（左）與松隆子在《幸福的婚姻》當中飾演夫妻。（翻攝自X）

時隔10年兩人再度挑戰「婚姻懸疑劇」，阿部貞夫飾演主角「原田幸太郎」是位堅持單身主義且百戰百勝的律師，沒想到意外和松隆子飾演的美術老師「鈴木涅露拉」在電梯相遇，之後兩人更閃電結婚。不少觀眾看到松隆子都大讚她根本凍齡，多年來絲毫不顯老。

松隆子（右）和玉置玲央在《幸福的婚姻》當中飾演大學時期的情侶檔。（翻攝自IG）松隆子（右）和玉置玲央在《幸福的婚姻》當中飾演大學時期的情侶檔。（翻攝自IG）

松隆子表示自己永遠搞不清楚阿部貞夫在想什麼，不過兩人合作很多電影和舞台劇，兩人每次遇到瓶頸都會互相鼓勵，她還開玩笑說：「以往和阿部貞夫先生合作的作品，多半都是不太幸福的情節，但這次劇名裡有『幸福』兩字……希望這次真的能夠獲得幸福。」

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