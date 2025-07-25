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娛樂 音樂

言承旭遭撞傷出意外！F4相隔12年合體歷經波折 兇手被虧下跪了

〔記者陽昕翰／台北報導〕F4回來了！言承旭、「仔仔」周渝民、吳建豪與朱孝天相隔12年再度同台，日前驚喜現身五月天大巨蛋演唱會，唱片公司曝光幕後花絮，言承旭演出前還意外受傷。

F4合體獻唱經典《流星雨》，喚醒無數粉絲的青春回憶。相信音樂昨（24日）釋出幕後花絮，曝光４人台前台後的互動，言承旭演出前發生意外，無奈直呼：「老天爺偏偏要挑這時候讓我受傷嗎？」鼻子被撞到腫起來。

原來在演唱會前幾天，言承旭在海邊拍戲時，遭戲中男主角不慎撞傷鼻子，他坦言過去每次F4合體，總要經歷一番波折。

吳建豪、「仔仔」周渝民、言承旭與朱孝天相隔12年再度同台，日前驚喜現身五月天大巨蛋演唱會。（相信音樂提供）吳建豪、「仔仔」周渝民、言承旭與朱孝天相隔12年再度同台，日前驚喜現身五月天大巨蛋演唱會。（相信音樂提供）

言承旭透露，事後該名男演員內疚萬分，仔仔聽完忍不住搞笑補充：「聽說他下跪了，跟他下跪，他也沒點頭，（那個演員）現在還在海灘那邊。」一番玩笑話讓言承旭好傻眼。

F4在後台互動熱絡，言承旭一見仔仔就開玩笑說：「沒有人要聽你講話！」吳建豪也加入鬥嘴行列，調侃言承旭，而朱孝天則雙手插口袋靜靜看著大家，時不時露出笑容。

仔仔還透露，演出前一天，他們等到觀眾全數散場後才上台彩排，五月天主唱阿信還貼心陪他們彩排到最後，超級暖心。

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