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蕭薔太敢講了 浪姐金句道破女人為何被說「茶」！

蕭薔上《乘風2026》話題十足。（翻攝自網路）蕭薔上《乘風2026》話題十足。（翻攝自網路）

〔記者胡如虹／台北報導〕「台灣第一美女」蕭薔上中國明星女團真人秀節目《乘風2026》話題十足，尤其是「女生為什麼常常被人家說『茶』，就是把眼淚當成武器」，一針見血的犀利發言，更被網友封為金句製造機，忍不住鼓掌叫好，以下特別整理了蕭薔浪姐金句，看看哪一句最能戳中你的心？

★蕭薔浪姐金句1：「女生為什麼常常被人家說『茶』，就是你把眼淚當成武器。」

誰說女人的武器是眼淚！走過半輩子的風浪，蕭薔卻說她非常瞧不起拿眼淚當武器的女人，難怪會被人說「茶」，讓人忍不住拍案叫絕。

★蕭薔浪姐金句2：「眼淚是不可以解決任何問題的，真正悲傷的眼涙，是不會被人看見的。」

這句話被網友封為最佳浪姐金句，眼淚的確解決不了問題，真正悲傷只能一個人承受，眼淚也只能流給自己看。

蕭薔說，人終其一生都在學習怎麼好好的跟自己相處。（翻攝自網路）蕭薔說，人終其一生都在學習怎麼好好的跟自己相處。（翻攝自網路）

★蕭薔浪姐金句3：「不管是男或是女，終其一生其實就是要學會一件事而已，就是怎麼樣好好的跟自己相處。」

一段話道盡人生課題，我們都是一個人來到這世界，走的時候也是一個人，最重要的是跟自己好好相處。

★蕭薔浪姐金句4：「你可以愛自己，你也可以苛刻對待自己，你終將都會感受到，你什麼樣的方式，你自己也會反饋給你。」

人生都是自作自受，愛自己還是苛刻自己，全都在於你自己，所以怎麼選擇答案很清楚。

★蕭薔浪姐金句5：「冠軍重要嗎？我們做我們自己的冠軍就好了

每個人的價值觀不同，各有不同的人生追求，做自己的冠軍就好，不用去爭別人眼中的冠軍。

蕭薔（中）在《乘風2026》成了最亮眼的姐姐。（翻攝自網路）蕭薔（中）在《乘風2026》成了最亮眼的姐姐。（翻攝自網路）

★蕭薔浪姐金句6：「論其跡，不論其心。」

男女之間的愛情，光看他的行為對待你，你是否滿意，這樣就好，不要逼著對方把他的心剖出來說，你有多愛我！

★蕭薔浪姐金句7：「我不知道別人會怎麼設定我，我就是我。」

人應該要像水一樣有三態，放在不同的容器裡面，它也會有不同的樣子，當它碰到熱的時候，可能會變成水蒸氣；當它在常溫的時候它是水；在零下它就會變成冰。但本質還是水，我還是我。

蕭薔自信滿滿，說她天生就是冠軍的料。（翻攝自網路）蕭薔自信滿滿，說她天生就是冠軍的料。（翻攝自網路）

★蕭薔浪姐金句8：「我天生就是冠軍的料，從來不需要為冠軍這種事情去煩惱。」

姐就是霸氣！當你都是準備好了才上台，在你的世界裡你已經是冠軍了，雖然不知道完美的定義是什麼，但能確定離完美也不遠了。

★蕭薔浪姐金句9：「為一切所因為，其心恆處無為

不管你碰到什麼樣的狀況，都應該把持心中的原則去說去做，盡量的保持平靜，不要讓自己受到太多的影響。

蕭薔在浪姐連爆金句，讓網友津津樂道。（翻攝自網路）蕭薔在浪姐連爆金句，讓網友津津樂道。（翻攝自網路）

★蕭薔浪姐金句10：「吃飽太閒了，否定自己幹嘛？」

面對自我懷疑時，與其否定自己，不如先學會接納自己。

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