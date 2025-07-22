吳宗憲對手！吳姍儒2歲兒成「鹿西派救星」 鬆吐家庭壓力一症狀纏身

吳姍儒提到這半年來容易頭痛。（記者潘少棠攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕「Sandy」吳姍儒今（22）日出席義大利家具品牌改裝新開幕，一襲白色洋裝亮相十分優雅，她婚後育有一對子女，今談起2歲的兒子「初一」及10個月大的女兒「蒔五」忍不住大吐苦水，提到兩個孩子現在會打架常要花時間調解，自己還要迎擊兒子各種生活大哉問，透露這半年來很容易有劇烈頭痛，嘆可能是壓力沒有抒發。

吳姍儒提到這半年來容易頭痛。（記者潘少棠攝）

吳姍儒提到這半年來容易頭痛，甚至痛到「眼睛要瞇起來」，也讓她在帶小孩的時候感到格外無力，不少朋友替她緊張，紛紛建議她要去看醫生，不過也有同為人母的朋友覺得很可能是育兒壓力造成，吳姍儒則說會考慮去做個全面檢查。

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吳姍儒也分享兒子初一語言表達能力極佳，除了有旺盛的好奇心外也相當活潑愛與人交際，吳姍儒形容兒子在幼稚園像里長伯，還因為太愛講話講到燒聲，就連阿公吳宗憲也會差點抵擋不住他的攻勢，吳姍儒說：「他（初一）都會『阿公你怎麼沒有去工作？阿公你怎麼沒有唱歌？阿公今天怎麼沒有跳舞？』」

吳姍儒提到這半年來容易頭痛。（記者潘少棠攝）

有時候吳宗憲在唸鹿希派時，還會被初一硬生打斷，吳姍儒笑說：「我爸在跟他兒子鹿希派說道理，我兒子也在跟我爸說道理，又不能被敷衍，初一算是鹿希派救星，不時會打斷阿公，免於舅舅被念。他還會把阿公的手機按到鎖起來，我想我爸現在應該會避免跟我聚餐。」她也分享蒔五學會的第一個詞語是「好哇」，剛起步就學會萬用語，幽默表示絕不會讓她學阿公講「嘿嘿」。

吳姍儒提到這半年來容易頭痛。（記者潘少棠攝）

吳姍儒目前手上握有4個節目行程滿檔，加上還要育兒更加分身乏術，她也將在8月中迎來35歲生日，特別排了4天假期規畫出國放鬆，至於父親節她還沒想好如何過，提到吳宗憲愛躺沙發，考慮幫他買新的家具，近期大罷免掀熱潮，吳姍儒則透露投票當天有工作，可能暫排不開。

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