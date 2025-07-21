晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

Jennie開鍊爆乳比基尼大有來頭 「超限量戰袍」辣翻全場

Jennie身上所穿的比基尼全球僅有一套。（翻攝自IG）Jennie身上所穿的比基尼全球僅有一套。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕人氣偶像Jennie再度引爆話題！近日她飛往美國洛杉磯，演唱《Like JENNIE》為團體巡演帶來超火辣個人舞台，一身紅色勁裝登場就氣勢逼人，而在副歌高點更上演「解鍊」橋段，裡頭搭配的紅黑色比基尼意外成為全場焦點，不只辣度爆表，更成時尚圈話題。

舞台上，Jennie頂著飄逸長髮、穿上亮紅皮衣，踏上舞台就讓觀眾目不轉睛。而當音樂來到副歌，她帥氣拉開拉鍊，內搭的比基尼立刻驚艷全場那是專為她打造、印上滿版「JENNIE」字樣的訂製設計。搭配轉身、吐舌等招牌小動作，性感與俏皮一次到位，粉絲瞬間暴動，網路更瘋傳那一刻的畫面，「重播一百次都不夠！」成了粉絲共同心聲。

在巡迴演唱會當中Jennie大方展示好身材。（翻攝自IG/X）在巡迴演唱會當中Jennie大方展示好身材。（翻攝自IG/X）

這件比基尼的來頭可不小！出自韓國設計品牌「2000.atelier」，完全為Jennie量身打造，從布料選擇到字型設計，全由設計團隊親手製作，耗時費工，堪稱是她的專屬戰袍。品牌也在IG公開製作花絮，細節精緻到連縫線都藏著巧思，粉絲大讚這件衣服，「不像是能穿在身上的，更像藝術品」。

設計師透露，這套造型靈感來自Jennie一貫的自信與舞台魅力，「讓個人特色轉為視覺化」果不其然，演唱會結束後話題度馬上飆升，網友狂讚：「Jennie是性感與質感的完美結合」、「這件比基尼會被寫進K-pop時尚史」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中