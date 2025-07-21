Jennie開鍊爆乳比基尼大有來頭 「超限量戰袍」辣翻全場

Jennie身上所穿的比基尼全球僅有一套。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕人氣偶像Jennie再度引爆話題！近日她飛往美國洛杉磯，演唱《Like JENNIE》為團體巡演帶來超火辣個人舞台，一身紅色勁裝登場就氣勢逼人，而在副歌高點更上演「解鍊」橋段，裡頭搭配的紅黑色比基尼意外成為全場焦點，不只辣度爆表，更成時尚圈話題。

舞台上，Jennie頂著飄逸長髮、穿上亮紅皮衣，踏上舞台就讓觀眾目不轉睛。而當音樂來到副歌，她帥氣拉開拉鍊，內搭的比基尼立刻驚艷全場，那是專為她打造、印上滿版「JENNIE」字樣的訂製設計。搭配轉身、吐舌等招牌小動作，性感與俏皮一次到位，粉絲瞬間暴動，網路更瘋傳那一刻的畫面，「重播一百次都不夠！」成了粉絲共同心聲。

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在巡迴演唱會當中Jennie大方展示好身材。（翻攝自IG/X）

這件比基尼的來頭可不小！出自韓國設計品牌「2000.atelier」，完全為Jennie量身打造，從布料選擇到字型設計，全由設計團隊親手製作，耗時費工，堪稱是她的專屬戰袍。品牌也在IG公開製作花絮，細節精緻到連縫線都藏著巧思，粉絲大讚這件衣服，「不像是能穿在身上的，更像藝術品」。

設計師透露，這套造型靈感來自Jennie一貫的自信與舞台魅力，「讓個人特色轉為視覺化」。果不其然，演唱會結束後話題度馬上飆升，網友狂讚：「Jennie是性感與質感的完美結合」、「這件比基尼會被寫進K-pop時尚史」。

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