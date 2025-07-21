蔡依林同框合照流出！LE SSERAFIM 感動回應：我們愛您

蔡依林現身LE SSERAFIM演唱會。（翻攝自微博）

〔記者張釔泠／台北報導〕「Jolin」蔡依林前天驚喜現身韓國女團LE SSERAFIM演唱會，昨晚她們曬出合照，甜喊「感謝前輩來看我們的演唱會」，蔡依林回謝邀請，並稱讚她們的舞台魅力，讓LE SSERAFIM受寵若驚，再回：「JOLIN前輩，真是太感動了，我們也很榮幸！」附上流淚的貼圖，直呼「我們愛您」。

LE SSERAFIM日前才挑戰蔡依林新歌《Pleasure》的舞蹈，又邀請她去欣賞演唱會，團員當眾示愛，表示是Jolin的大粉絲，許允眞、洪恩採更即興清唱《日不落》致敬。雙方在後台留下同框美照，Jolin的歌迷留言「媽咪好漂釀」、「好養眼」、「好美啊，完全是女團成員」。

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蔡依林表示：「昨夜除了感受到她們動人的魅力，更強烈的感受到女孩們想做好演出、全力以赴的決心與責任感。」LE SSERAFIM則說，雖然只是短暫相見，但真心感受到Jolin的到來，希望她幸福快樂，「LE SSERAFIM會繼續為前輩應援的。」雙方頻互動，引歌迷敲碗想看到她們在音樂上的合作。

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