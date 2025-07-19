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娛樂 最新消息

「嵐趴踢」圓夢了 温嵐出道26年滿場「傻瓜」不忍開嗆

溫嵐出道26年終於舉辦大型個唱。（記者王文麟攝）溫嵐出道26年終於舉辦大型個唱。（記者王文麟攝）

〔記者陽昕翰、實習記者鄭毓昕／台北報導〕「唱跳女王」温嵐出道26年終於舉辦大型個唱，今晚在台北舉辦人生第一場售票演唱會「嵐趴踢」，超過千名粉絲現身力挺，她感性談到：「等了13年了，不介意再等我13秒讓我喝口水吧。謝謝大家來參加我出道26年來在台北的第一次售票演唱會！」笑虧很多歌迷都從少女變成少婦了。

溫嵐出道26年終於舉辦大型個唱。（記者王文麟攝）溫嵐出道26年終於舉辦大型個唱。（記者王文麟攝）

温嵐生日剛過，她號召歌迷一起舉辦派對慶生，有著滿滿的感動，開場以招牌熱曲《熱浪》揭開序幕，她化身「迪斯可女神」，率領舞者展現唱跳功力，接著帶來與冰球樂團合作的新歌《一個吻的時間》，演唱會才開場粉絲就嗨到起身搖擺。

溫嵐出道26年終於舉辦大型個唱。（記者王文麟攝）溫嵐出道26年終於舉辦大型個唱。（記者王文麟攝）

除了拿手的快歌，温嵐的經典情歌也不少，當唱到吳克群寫的《我全都相信》時，忍不住笑稱好友真的很厲害，是寫情歌的「奇才」。她接著笑問觀眾：「現場有失戀的嗎？有沒有談戀愛的嗎有已婚的嗎這也滿傻的啊，幫我把傻瓜牌發給他們！」選唱了超夯的抒情夯曲《傻瓜》。

令人驚喜的是，温嵐首次選唱最新創作《戀愛鳥》，她笑揭糗事，「這首歌的靈感是有一次我上節目想說我自己是『戀愛腦』，結果口誤講成『戀愛鳥』，後來不知道為什麼這個詞就一直在我腦中，乾脆就把它寫成一首歌。」

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