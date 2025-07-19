賴慧如完婚3個月曝做人進度 突喊「怕被離婚」鬆口卡關原因

賴慧如（左）今擔任歌手陳怡婷演唱會嘉賓。（記者胡舜翔攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕賴慧如今（19）日擔任歌手陳怡婷演唱會嘉賓，她與國標舞名師劉家銘結婚，今年4月才剛補辦完婚禮，被問及結婚後有沒有「好消息」，賴慧如無奈直呼工作太忙，見老公的時間少之又少。

賴慧如（左）今擔任歌手陳怡婷演唱會嘉賓。（記者胡舜翔攝）

賴慧如在戲劇、主持、歌唱及國標舞都有亮眼表現，行程滿檔的她為了演唱會還和劇組請假，時間幾乎排不開的她見到老公的時間也越來越短，坦言目前還沒有生子計畫，不過她說想要再生一個兒子，但預計4年後才會開始規劃，想先好好衝刺事業，不過她也笑說還是有「交功課」，會做好防護措施，幽默直呼：「還是要吧，不然被離婚」。

請繼續往下閱讀...

賴慧如（右）、劉家銘今年4月才剛補辦完婚禮。（資料照，記者潘少棠攝）

賴慧如與老公之前都曾有過另一段婚姻、各有一個女兒，兩個女兒分別是8、9歲，賴慧如也說現在跟孩子們相處講求公平，東西都會買兩份，也透露老公的女兒也是叫她媽媽。賴慧如是被阿嬤帶大，提到前陣子阿嬤接受標靶治療時身心狀態不太好，如今結束療程，賴慧如前陣子接她上來台北小住，透露阿嬤心情跟狀態好非常多。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法