晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

賴慧如完婚3個月曝做人進度 突喊「怕被離婚」鬆口卡關原因

賴慧如（左）今擔任歌手陳怡婷演唱會嘉賓。（記者胡舜翔攝）賴慧如（左）今擔任歌手陳怡婷演唱會嘉賓。（記者胡舜翔攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕賴慧如今（19）日擔任歌手陳怡婷演唱會嘉賓，她與國標舞名師劉家銘結婚，今年4月才剛補辦完婚禮，被問及結婚後有沒有「好消息」，賴慧如無奈直呼工作太忙，見老公的時間少之又少。

賴慧如（左）今擔任歌手陳怡婷演唱會嘉賓。（記者胡舜翔攝）賴慧如（左）今擔任歌手陳怡婷演唱會嘉賓。（記者胡舜翔攝）

賴慧如在戲劇、主持、歌唱及國標舞都有亮眼表現，行程滿檔的她為了演唱會還和劇組請假，時間幾乎排不開的她見到老公的時間也越來越短，坦言目前還沒有生子計畫，不過她說想要再生一個兒子，但預計4年後才會開始規劃，想先好好衝刺事業，不過她也笑說還是有「交功課」，會做好防護措施，幽默直呼：「還是要吧，不然被離婚」。

賴慧如（右）、劉家銘今年4月才剛補辦完婚禮。（資料照，記者潘少棠攝）賴慧如（右）、劉家銘今年4月才剛補辦完婚禮。（資料照，記者潘少棠攝）

賴慧如與老公之前都曾有過另一段婚姻、各有一個女兒，兩個女兒分別是8、9歲，賴慧如也說現在跟孩子們相處講求公平，東西都會買兩份，也透露老公的女兒也是叫她媽媽。賴慧如是被阿嬤帶大，提到前陣子阿嬤接受標靶治療時身心狀態不太好，如今結束療程，賴慧如前陣子接她上來台北小住，透露阿嬤心情跟狀態好非常多。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中