Coldplay主唱見「抓姦」轟動全球反應曝 下場開唱多「檢查」動作

科技新創公司CEO安迪拜倫（後）和公司女同事在演唱會上被抓包雙外遇，目前遭停權調查。（翻攝自YouTube）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者陳慧玲／綜合報導〕英國天團Coldplay日前在美國波士頓開唱，在愛的鏡頭捕捉下，意外成為「抓姦現場」，一對親密男女看演唱會竟是「雙外遇」，八卦話題轟動全球，在Google的相關搜尋量高得驚人，事件之後Coldplay繼續舉辦演唱會，主唱克里斯馬汀針對此事引發的迴響，最新反應也曝光。

當時科技新創公司「Astronomer」的CEO安迪拜倫與同公司人事總監克莉絲汀卡伯特在Coldplay演唱會上被拍到時，立刻閃開躲避鏡頭，克里斯馬汀還開玩笑說，他們若不是在搞外遇，就是太害羞了，沒想到玩笑話命中事實，兩人都是已婚身分，正是在搞「雙外遇」，在後續的演唱會上，克里斯馬汀談到：「我希望我們沒有做壞事！」全場大笑，暗指在前一場演唱會上「抓姦」純屬巧合。

請繼續往下閱讀...

克里斯馬汀（右）在演唱會上和歌迷互動。（翻攝自IG）

另外愛的鏡頭繼續捕捉現場情侶檔，當拍到一對甜蜜來看Coldplay演唱會的觀眾時，克里斯馬汀多了一個「檢查」動作，笑問：「你們是情侶嗎？你們是合法的情侶嗎？好吧，我就冒這個險吧。 」逗笑全場觀眾。

目前安迪和克莉絲汀被公司停權調查，另外網友起底，偷腥女除了外遇同公司CEO，事實上她的老公也是另一家蘭姆酒公司的CEO，夫妻倆在5個月前才一起買了新房子。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法