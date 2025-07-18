周湯豪不藏了！出道15年放閃告白：你對我來說有多重要

〔記者陽昕翰／台北報導〕周湯豪出道15週年，推出經典情歌《罵醒我》全新版本，他向對歌迷表示：「希望我有完成我們的約定，希望我有讓你們感到驕傲！」

周湯豪出道15年，發聲感謝最愛的歌迷。（環球提供）

周湯豪感性分享：「謝謝你讓我能一直做我喜歡的事，我知道你知道這對我來說有多重要，所以我知道你知道你對我來說有多重要！」提到每個時期對他來說都是里程碑，當然「REALIVE」演唱會絕對是最印象深刻、難忘的，沒有大家的支持，不可能寫下這個意義非凡的紀念時刻。

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周湯豪推出經典情歌《罵醒我》全新版本。（環球提供）

《罵醒我》一直是周湯豪最具代表性的情歌之一，直白歌詞唱出愛裡的懊悔與不安，至今仍是演唱會上萬人齊唱的高共鳴曲目。此次重新改編版本，他找來金曲製作人海大富與王謙合作，賦予這首歌更成熟、溫暖的搖滾氛圍，從編曲到演唱情感層次皆更深刻，帶來不同於15年前的情緒厚度。

周湯豪分享道：「每年我都說一樣的事，常常有歌迷朋友訊息我，告訴我，我的音樂給了他們力量，而同樣的他們也給了我很大的支持，陪伴我度過每個自我懷疑的夜晚，這就是為什麼每場演唱會我都哭到很誇張。」

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