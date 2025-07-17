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娛樂 最新消息

楊晨熙飛韓解放「巨乳深溝」 求巧遇帥歐巴結局尷尬了

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星楊晨熙當年以兒童台「果凍姐姐」身分出道，後來轉型為通告藝人，2023年與建商男友結婚，生下女兒「小龍女」，即使忙於工作及家庭，仍時常在社群分享生活，近日飛往韓國的她，久違曬出泳裝辣照，魔鬼身材瞬間吸引大批網友朝聖。

楊晨熙久違解放泳裝。（翻攝自IG）楊晨熙久違解放泳裝。（翻攝自IG）

楊晨熙日前在IG上傳一段影片，只見畫面中的她，身穿一套粉紫色連身泳裝，大方展現出凹凸有致的火辣身材，一對傲人雙峰呼之欲出，渾圓胸型及深邃事業線令人目不轉睛，纖細小蠻腰及筆直美腿也一覽無遺。 

楊晨熙在文中坦言，自己是在飯店退房前，特地換裝趕來泳池，「期待遇到韓劇裡那種濕身帥歐巴，結果現場連個路人甲都沒有，只好當包場靠自拍拯救今天的心情，好啦～至少泳裝有派上用場，今年夏天正式開張。」

即使沒有發生期望中的場景，楊晨熙的曼妙身材仍吸引一票網友誇讚，「好美和性感，美女」、「哇這身材根本像少女」、「美女好漂亮身材太辣了非常迷人」、「辣媽美少女」。

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楊晨熙

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