詹姆士許下豪願「蠟燭熄滅」遭虧太貪心 舒子晨肉胎裝上陣搞怪走秀

舒子晨在莉亞神殿全身金光閃閃大方展示好身材。（公視台語台提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕詹姆士、黃姵嘉錄製台語台旅遊實境節目《行！鬥陣出國去！》，最新一集帶領林莎、舒子晨、台語顧問陳豐惠前往菲律賓宿霧，在當地開設語言學校的「宿霧扛霸子」阿鴻帶領下挑戰東南亞奇特美食「鴨仔蛋」，而詹姆士在點蠟燭許願時，竟發生蠟燭火滅的窘境，讓他當下掏出所有銅板繼續買蠟燭，逗得大家一陣歡笑。

黃姵嘉（左）與詹姆士一起學習當時最夯的滑步舞。（公視台語台提供）

詹姆士、黃姵嘉、林莎、舒子晨在聖嬰大教堂點入境隨俗的點蠟燭祈福，紛紛許下心中願望。未料，喜愛美食的詹姆士才剛虔誠的說完「希望等下市場的食物好吃、希望秘密景點有趣、希望節目收視率開紅盤、希望節目一直做下去」等諸多心願，結果話剛說完，蠟燭就突然熄滅，讓詹姆士相當錯愕，林莎笑虧他「做人不可以貪心」。

請繼續往下閱讀...

詹姆士、黃姵嘉、林莎、舒子晨和阿鴻在富商為紀念已逝妻子、有菲律賓版泰姬瑪哈陵稱號的「莉亞神殿」參觀時，特別換上金色肉胎裝走秀、拍照，留下有趣的打卡照。富商對與妻子的癡情，讓詹姆士、黃姵嘉都很好奇夫妻倆的愛情故事，也深受感動。

在地台灣人陳協鴻帶大家去莉亞神殿，詹姆士建議大家打扮成金光閃閃樣，組一團金光閃閃團。（公視台語台提供）

結婚2年的舒子晨也向身為排球選手的老公許美中真情喊話，「因為我不會做家事，洗碗、打掃、掃地都是我老公全包了，我要跟他說『辛苦他了』。他整天練習打排球很累，回家還要做家事，我很感謝他，他都不會嫌棄我不會做家事」，詹姆士笑虧他快要因為同情許美中而落淚，也虧舒子晨說「我們是要告白，不是炫耀唷！」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法