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娛樂 電影

《超人》破1.22億美金空降北美冠軍！全球首週進帳2.17億美金

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕由DC工作室聯合主席兼執行長詹姆斯岡恩執導的全新《超人》，肩負起開啟全新DC宇宙的重責大任，上週末（7月11至13日）在北美以1.22億美金（約台幣35.63億元）拿下票房冠軍，開片數字正好落在根據業內分析師、其他片商及獨立票房追蹤機構的預測之間。

這也是北美今年繼《MINECRAFT麥塊電影》、《星際寶貝：史迪奇》後第3高的開片成績，電影顧問公司「FranchiseRe」負責人大衛·A·格羅斯分析：「岡恩選擇不靠巨星撐場，而是以故事與導演手法取勝，這是一個原始的漫畫英雄故事，一位有缺陷又不情願的普通人，用超能力對抗邪惡，角色的成長弧線穩當又容易產生共鳴。」

《超人》拿下全球及全美票房冠軍。（華納兄弟提供）《超人》拿下全球及全美票房冠軍。（華納兄弟提供）

電影由大衛科倫斯韋接棒演出全新「超人」，導演岡恩曾打造廣受好評的《星際異攻隊》系列電影，此次為《超人》注入新意，成果獲得全球媒體及影迷盛讚，在爛番茄影評網獲得82%新鮮度好評，目前已獲新鮮認證，觀眾評分的爆米花指數更獲得93%好評，創下歷年超人電影的最高評分紀錄。

海外市場方面，《超人》於78個市場進帳9500萬美金（約台幣27.74億元），讓全球首週開片以2.17億美金（約台幣63.38億元）拿下票房冠軍。票房觀察家指出，《超人》在美國本土表現更強勢並不令人意外，畢竟這位標榜「真相、正義與美國價值」的英雄，向來被視為星條旗式的代表人物。

《超人》也受惠於IMAX影廳的推波助瀾，光在北美就貢獻了1910萬美金（約台幣5.57億元），全球則為3040萬美金（約台幣8.87億元），顯示IMAX已成特效大片的助攻利器，因票價較高，加上沉浸式體驗更能吸引觀眾走進戲院。

至於台灣方面，電影拿下上週末新片冠軍，粗估全台突破台幣3400萬元，詳細票房數字將於下午更新。《超人》全台持續上映中。

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