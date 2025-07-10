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娛樂 最新消息

前後任總統同台？唐從聖神還原「阿扁」 郭子乾曝《悶鍋》復刻機會

悶鍋魂復活！唐從聖「阿匾」對戲郭子乾模仿的「德德」。（《鄉民大學問》提供）悶鍋魂復活！唐從聖「阿匾」對戲郭子乾模仿的「德德」。（《鄉民大學問》提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕郭子乾主持《鄉民大學問》迎來第100集，郭子乾再度扮演「賴青德」並找來老搭檔唐從聖重出江湖扮演久違的「阿匾總統」，唐從聖笑說：「鄉民播這麼久，都沒有邀請阿匾總統來，這次終於輪到我出馬了！」

節目一開場，飾演阿匾總統的唐從聖就親暱地稱呼郭子乾扮演的賴青德「德德」，讓郭子乾立刻反擊要叫阿匾總統「便便」，兩人一搭一唱勾起外界對《全民大悶鍋》的集體記憶，郭子乾透露，不少人都希望再做一個像《悶鍋》類型的模仿秀節目，但現實卻不容易，郭子乾說：「現在節目預算越來越緊縮，要重現當年的規模與陣仗，真的有困難。」

睽違多年在節目上扮演阿匾總統讓唐從聖大呼過癮，他說：「以前和郭哥、邰哥做節目，大家都跟神經病一樣，互相丟梗、即興演出，《鄉民大學問》雖然只有我和郭哥，但節目中多了一個假的政治人物就可以互相幫襯，彷彿回到了悶鍋時期，畢竟很多政治人物不能說真話，但我們是『假人』可以講真話，所以就形成『真人說假話、假人說真話』，這才是政論節目有趣的地方。」

《鄉民大學問》第100集，郭子乾也感性回憶，節目做了快兩年，最難忘的時刻是去年的60歲生日，那時各黨主席，甚至總統候選人都幫錄製了慶生影片，真的很感動，節目尾聲《鄉民大學問》的忠實粉絲也是政論節目主持人錢怡君也驚喜現身送上長青樹祝賀，錢怡君說：「這集節目真的很有《全民大悶鍋》再現的感覺，覺得很開心也很懷念。」其實《悶鍋》成員近期一次大重聚是在納豆的婚禮上，郭子乾說：「我們這群人真的默契太好，一個眼神、動作都能接到對方拋出來的梗，跟模仿秀相比，若一起拍實境秀，一定會更加笑料百出。」

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