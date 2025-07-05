妖嬌才走光露出粉紅奶頭 帥尪要求「角色扮演」遭虧更愛李雅英

DJ妖嬌參加音樂節，準備不同的火辣戰袍。（記者陽昕翰攝）

〔記者陽昕翰／高雄報導〕正妹DJ妖嬌連續兩天登上「高雄啤酒音樂節」擔任開場嘉賓，今天以一襲白色中空戰袍亮相，大方展現豪乳身材，與啦啦隊女神李雅英「性感對決」。前陣子才走光的她笑說：「有貼胸貼啦，還是怕會走光，所以有乖乖做足安全措施。」

昨日妖嬌受訪時談到先前表演時不慎走光，意外露出粉紅色乳頭，引發熱議，還大方坦言，自己花了20萬元進行隆乳手術。她笑說老公看了新聞沒有多說什麼，只在意她拍的照片有沒有好看。

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妖嬌招認有做好安全措施，害怕走光意外。（記者陽昕翰攝）

有趣的是，妖嬌事後收到不少親友訊息，本以為是關心，結果大家全都在問：「你手上有走光的影片嗎？」讓她哭笑不得地說：「原來不是來關心我，是來跟我要影片的。」

已婚超過七年的妖嬌，自爆與老公感情穩定，順利度過「七年之癢」，她說：「我們有討論過，覺得這段婚姻要好好經營。」她私下是愛吃飛醋，會傳訊息關心對方，甚至要求視訊查勤，非常盯人。

而談到夫妻生活，妖嬌毫不避諱地分享，昨晚表演完回家後，還與老公有親密互動。她笑說老公偶爾會要求角色扮演，「因為我的舞台服都很辣，他有時會叫我去換我私藏的戰袍，喜歡運動風。」立刻被虧老公可能是啦啦隊女神李雅英的粉絲。

擁有火辣外型與高人氣的妖嬌，常收到「神秘人士」傳來飯局邀約。她有次看到開價50萬元台幣的訊息，故意幽默回訊要百萬才接受，結果對方就再也沒有回音。

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