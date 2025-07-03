小S女兒畫展策展人李承道 父親李健儀曾與慈濟槓上「佛陀問病圖」盜圖爭議

〔記者洪美秀／新竹報導〕藝人小S的女兒許韶恩近期舉辦首場個展《Prey of Prey》，而策展人也是許韶恩的老師兼藝術家李承道，而李承道也是位藝術創作者，而他的父親李健儀正是今年初爆發嘉義慈濟大林醫院「佛陀問病圖」壁畫遭控盜圖的原創藝術家，父子倆都從事藝術創作及藝術教學而傳為美談。

小S女兒許韶恩舉辦個人首次畫展，畫展策展人李承道（左）。（照片取自李承道臉書）

據了解，李健儀的兒子李承道自小也是學畫及藝術，2009年獲村上隆Geisai藝術大獎，李承道作品橫跨國際，並與多家知名品牌聯名持續透過藝術實踐推動跨界合作與文化對話。今年4月還與作詞家方文山合作的限量潮流公仔《小青》，此次受邀擔任新銳藝術家許韶恩的首場個展《Prey of Prey》策展人。李承道從事藝術創作18年，更投入藝術教學工作，許韶恩就是其學生之一。

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小S女兒許韶恩畫展策展人李承道父親李健儀曾與慈濟槓上「佛陀問病圖」盜圖爭議，父子倆都在藝術界受到矚目。（記者洪美秀攝）

李承道有個知名的畫家父親李健儀，李健儀曾任玄奘大學藝術設計學院院長，畫風細膩，尤擅人物肖像畫，今年初作家苦苓爆料指控嘉義慈濟大林醫院的壁畫「佛陀問病圖」是盜自原創畫家李健儀的作品而掀起藝術界議論風波，甚至把慈濟師姐捲入風波，當時李健儀親上火線還原多年前「佛陀問病圖」的創作過程及遭遇到的不公平對待經歷。

兒子李承道也發文提到「一件作品能夠傳世，常常因為它背後有很棒的故事，台灣現在最出名的，就是慈濟大林醫院大廳牆上的壁畫，它的故事是什麼—它是偷來的。大家去嘉義玩的時不妨可以去看看，看那張偷來的畫…」力挺父親，也讓父子倆都是藝術家及在藝術界具舉足輕重地位的現況受到矚目。

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