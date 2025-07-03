電影院員工勸開燈就離場！網一面倒怒轟：來不及打掃你家的事

電影院示意圖。（翻攝自PIXABAY）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕暑假到來，不少人前往電影院放鬆，不過在電影正片放映完之後，你是否會選擇看完片尾演職員表，還是會提前離場呢？一名疑似在電影院工作的網友稱打掃來不及，希望大家盡早離場，意外掀起話題。

一名Threads網友發文表示：「當你看完電影發現燈已經打開了代表這部電影沒有彩蛋，除非你想聽片尾曲不然請讓服務人員打掃…不然有時候真的沒那麼多時間打掃還要被下一場的客人罵。」這篇貼文在Threads上獲得超過5000個愛心，

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由於現在不少電影在片尾藏有彩蛋，還不只一個，甚至有三個，且彩蛋有時候比正片還要更重要，影迷為不錯過任何一個瞬間，全程坐好坐滿已經成為常態。這名網友以自身經歷提醒大家，言下之意，如果影廳燈已經亮了，那麼就只剩下很長的黑色幕後人員表，不如就先行離場，方便工作人員清掃，以提早準備下一場的放映。

不過網友幾乎一面倒持反對意見，紛紛表示，「不管有沒有彩蛋，每個觀眾都有把電影看完的權利」、「跑完片尾演職員表才開燈是對創作者的尊重，不想看完可以安靜離開，沒有人會怪你」、「沒時間打掃是你們戲院的事，跟你的經理投訴，跟客人無關」、「先打開燈是影城的錯誤行為，片尾幕後人員名單也是電影正片，請尊重一部電影是由很多人合力才能完成」、「會留到最後，大部分是為了那些辛苦的電影幕後人員而向他們致敬」、「打掃來不及那是影城排片出問題」。

這位網友做出回應，強調自己只是希望別讓大家等彩蛋卻又落空，「這篇文章也不是在抱怨，只是跟大家說一個辨別方法」。他也尊重影迷想為電影幕後人員致敬而留到最後的影迷，「我只是跟那些想看彩蛋結果發現沒彩蛋的人說一聲。」

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