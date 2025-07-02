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娛樂 最新消息

蔡昌憲投資眼光精準！情趣用品副業「年營業額破億」 自豪奶粉錢沒問題

〔記者蕭方綺／台北報導〕蔡昌憲今（2）日 擔任伊甸基金會「身心障礙者服務計畫」公益大使，與伊甸喜樂音樂團隊一同演唱追夢組曲，並與身障代表共同呼籲社會大眾，用行動力挺身心障礙朋友，成為最有力的夥伴，一起迎接挑戰，勇敢追求夢想。

蔡昌憲今出席公益活動。（記者蕭方綺攝）蔡昌憲今出席公益活動。（記者蕭方綺攝）

現在的蔡昌憲是全職爸爸，因為空姐老婆兩年育嬰假結束，開始復工，他特地減少工作量專心陪伴小孩。兒子目前4歲、女兒1歲4個月，還好從孩子出生起他就一邊學習育嬰技能，單獨一打二還不至於手忙腳亂，且媽媽、姊姊都是他的得力幫手。

育兒過程偶爾也會有崩潰的時候，尤其兒女兩人有年紀差，玩不起來，妹妹會顧自挑釁哥哥，把哥哥蓋好的磁力片屋子推倒，或是吃哥哥的醋，但蔡昌憲都會想辦法處理，不會向老婆求救，也因此體會到老婆先前當全職媽媽的辛苦。

蔡昌憲很享受家庭生活。（記者蕭方綺攝）蔡昌憲很享受家庭生活。（記者蕭方綺攝）

專注家庭之餘，蔡昌憲也積極投資副業。雖然曾因百貨咖啡店倒閉賠了十幾萬、自創水餃品牌也已結束營運，但他參與投資的情趣用品店營業額突破億元，身為股東之一，每年光是被動收入就有數十萬。他笑說：「奶粉錢是沒問題的啦！」此外，他也投資義法料理的千層蛋糕，雖然不特別賺錢，但獲利也還算穩定。他謙虛表示：「投資五個中兩個，其他就當繳學費，都是經驗，不會覺得白做工。」

此外，每年金鐘獎他幾乎都會出席，今年以綜藝節目主持為主要目標參賽，蔡昌憲說：「該報的都報了，我們九月見。」

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