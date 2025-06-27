五月天登大巨蛋周董隔空送祝福 阿信羨慕他不會被「衝康」

五月天登上大巨蛋開唱，團員緊張又興奮。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天今（27日）晚登上大巨蛋舉辦「回到那一天」演唱會，提到過去兩度因為「周董」上過大巨蛋，一次是為「周董」周思齊引退表演，一次是當「周董」周杰倫演唱會嘉賓，不過今晚的大巨蛋是專屬於團員的舞台。

周杰倫人在香港開唱，不忘送花祝福五月天。（相信音樂提供）

今晚周杰倫人在香港啟德體育園主場館開唱，不忘送上大花籃給五月天，隔空祝福，花牌寫到「最任性的祝賀就是我不在現場，不過花也是要最大的吧！周五的心，永不缺席」。

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巧的是今晚阿信也談到周董，覺得周董很幸福，因為他的「快樂小夥伴」都不會在台上「衝康」他，似乎有點羨慕，暗指五月天瑪莎等其他團員很愛在台上吐槽他。

五月天大巨蛋演唱會，視訊唯美。（相信音樂提供）

這次五月天登上大巨蛋開唱，主舞台巨幅LED長度長達125公尺，創下5525巡演系列長度之最，就算座位在遙遠頂端，也能看到舞台上精采視訊。

五月天獻唱《乾杯》、《知足》、《笑忘歌》等歌曲，環場巴士所到之處也引起騷動，阿信談到：「9年的等待換來一夜燦爛，能為你們演唱是最遙遠的奢侈。」

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