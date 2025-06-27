山頂偶遇梁朝偉！劉嘉玲甜蜜陪跑 網友直呼「太有愛了」

梁朝偉（左）與劉嘉玲自戀愛到結婚，攜手走過37個年頭。（香港明報提供）

〔記者胡御柔／台北報導〕今（27日）正逢國際影帝梁朝偉生日，日前就有網友在香港山區巧遇他與老婆劉嘉玲一同慢跑，難得同框的畫面隨即在網路上掀起熱議，讓粉絲直呼「太有愛了！」

梁朝偉一向行事低調，過去也曾親自坦言自己有社交恐懼症，更喜歡獨處時光。不過，他與劉嘉玲自戀愛到結婚，攜手走過37個年頭，感情始終如一，常被捕捉到兩人形影不離的甜蜜時刻。

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網友偶遇梁朝偉跑步。（翻攝小紅書）

近日有網友分享在山頂偶遇梁朝偉獨自跑步的短片，雖然影片中只拍到他的背影，仍立刻引起關注。該名網友在貼文中寫道：「山頂偶遇，不打擾。遇到他⋯⋯興奮不止」，更在留言區補充：「正面說了聲Hi，沒好意思合照，最好還是別打擾人家～打個招呼就很好了。」

網友偶遇梁朝偉與劉嘉玲跑步。（翻攝小紅書）

隨後也有其他網友曬出梁朝偉的跑步背影照，證實他當時身旁還有劉嘉玲陪伴，夫妻倆的低調互動令人稱羨。不過也有眼尖網友指出梁朝偉的跑步姿勢似乎不太正確，擔心若長期如此恐有受傷風險，紛紛留言提醒「影帝要多保重身體」。

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