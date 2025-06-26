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《一級棒》傳唱江蕙金曲勾回憶殺 羅文聰彷彿回到錄音室現場

《綜藝一級》金牌製作人羅文聰。（中視提供）《綜藝一級》金牌製作人羅文聰。（中視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《綜藝一級棒》本週六（28）晚間8點播出全新一集「夜的美麗與哀愁」，特別邀請金牌唱片製作人羅文聰擔任評審，帶觀眾一起聆聽經典又動人的金曲。節目一開場進行「流行45轉」，大家合唱《西北雨》氛圍熱鬧，唯獨康康一臉愁容、心事重重，許志豪察覺異狀，立刻開口關心，才發現康康鬧了大烏龍，因為歌名相似，他苦練多時的竟是《西北雨直直落》，現場只好硬著頭皮唱，而內心超級崩潰！許志豪笑說：「康哥在節目就靠這段45轉來表現，現在唯一的機會卻記錯歌名，實在太冤了。」他還不忘提醒製作單位：「以後要講清楚一點，不然康哥整集都沒得唱，太可惜了啦！」

《綜藝一級棒》（中）羅文聰再度擔任節目評審。（中視提供）《綜藝一級棒》（中）羅文聰再度擔任節目評審。（中視提供）

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節目精心安排江蕙系列金曲，深情氛圍瞬間拉滿。吳美琳演唱《月落》、吳申梅與陳怡婷合唱《無言花》、杜忻恬詮釋《悲情歌聲》、蘇宥蓉與沈建豪合唱《月娘啊聽我講》，眾星傳唱一首又一首，旋律動人心弦、直擊靈魂。每位歌手演出實力相當，讓羅文聰瞬間「回憶殺」湧現，「彷彿回到當年製作江蕙專輯的錄音室裡」。他誇讚吳美琳雖然年輕但聲音渾厚有力、氣勢十足，很值得鼓勵：「這些經典歌不是走技巧，而是走情感。」吳申梅與陳怡婷也展現沈穩唱功、情感飽滿；而杜忻恬的歌聲展現細膩層次讓羅文聰相當驚艷：「感覺近期歷練更豐富了些，比以前更進步，情感處理得很豐富。」話才說完，康康突然轉頭問李子森：「欸！這段期間她到底發生什麼事？」勾起眾人的好奇心。

《綜藝一級棒》吳美琳演唱實力獲評審好評。（中視提供）《綜藝一級棒》吳美琳演唱實力獲評審好評。（中視提供）

《綜藝一級棒》杜忻恬詮釋江蕙經典歌曲。（中視提供）《綜藝一級棒》杜忻恬詮釋江蕙經典歌曲。（中視提供）

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接續演唱的是四首經典老歌，陳隨意不在演唱名單中，卻在台下跟著唱到入神，被康康瞧見：「你每首都會唱耶，唱得也很有味道！但都沒被安排出場」，沒想到陳隨意自嘲：「可能是考慮畫面不好看啦。」康康一聽也自動對號入座：「你的意思是我也是因為畫面不好看，所以從頭到尾都不用唱？」整集節目有笑聲也有淚水，滿滿的經典情懷。

《綜藝一級棒》康康練錯歌曲超冤枉。（中視提供）《綜藝一級棒》康康練錯歌曲超冤枉。（中視提供）

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