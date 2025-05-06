晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

白沙屯媽祖志工身分曝光！男星免費發餐點 苦熬18年重新出發

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌手沈建豪連三天參加白沙屯拱天宮媽祖進活動香，擔任志工發放餐點，為香燈腳服務打氣，他說：「3天共送出6萬份餐點，為信眾服務很開心，感覺很有意義，因為信仰讓我走出人生低谷，能在現場為更多信眾服務，希望大家都能走出低潮面對美好人生！」

沈建豪擔任志工發放餐點。（豪記唱片提供）沈建豪擔任志工發放餐點。（豪記唱片提供）

信仰虔誠的沈建豪表示，感恩媽祖的保佑，讓他的演藝事業終見曙光，他自去年起參加雲林白沙屯志工協進會，期許自己每年都要來做志工奉獻，負責分送中、晚餐與宵夜，沿路被不少粉絲認出要求合照。

沈建豪加盟豪記唱片推出新專輯《我是你的天》，星途多舛的他，18歲時參加八大電視第二屆亞洲新人歌唱大賽闖20關脫穎而出，無奈為了發片卻等待多年，期間因為音樂人羅文聰介紹引薦，他回到高雄擔任歌唱老師。

沈建豪參加媽祖進香活動。（豪記唱片提供）沈建豪參加媽祖進香活動。（豪記唱片提供）

沈建豪表示，在未加入豪記唱片前，長期都在教唱，演藝事業感覺像退到幕後半淡出，如今再次出發，他自比王寶釧苦守寒窯18年，自己苦守歌唱18年，感謝之前的磨練，讓他更懂得珍惜。

對於重新出發，沈建豪加入台語龍頭唱片公司，又成為中視《綜藝一級棒》節目固定班底，內心滿是感恩。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中