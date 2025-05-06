白沙屯媽祖志工身分曝光！男星免費發餐點 苦熬18年重新出發

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌手沈建豪連三天參加白沙屯拱天宮媽祖進活動香，擔任志工發放餐點，為香燈腳服務打氣，他說：「3天共送出6萬份餐點，為信眾服務很開心，感覺很有意義，因為信仰讓我走出人生低谷，能在現場為更多信眾服務，希望大家都能走出低潮面對美好人生！」

沈建豪擔任志工發放餐點。（豪記唱片提供）

信仰虔誠的沈建豪表示，感恩媽祖的保佑，讓他的演藝事業終見曙光，他自去年起參加雲林白沙屯志工協進會，期許自己每年都要來做志工奉獻，負責分送中、晚餐與宵夜，沿路被不少粉絲認出要求合照。

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沈建豪加盟豪記唱片推出新專輯《我是你的天》，星途多舛的他，18歲時參加八大電視第二屆亞洲新人歌唱大賽闖20關脫穎而出，無奈為了發片卻等待多年，期間因為音樂人羅文聰介紹引薦，他回到高雄擔任歌唱老師。

沈建豪參加媽祖進香活動。（豪記唱片提供）

沈建豪表示，在未加入豪記唱片前，長期都在教唱，演藝事業感覺像退到幕後半淡出，如今再次出發，他自比王寶釧苦守寒窯18年，自己苦守歌唱18年，感謝之前的磨練，讓他更懂得珍惜。

對於重新出發，沈建豪加入台語龍頭唱片公司，又成為中視《綜藝一級棒》節目固定班底，內心滿是感恩。

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