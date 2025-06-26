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《山田Lv999》真人版長這樣！作間龍斗羞曝：我也是戀愛慢熱型

《和山田談場Lv999的戀愛》的山田相當受到觀眾歡迎。（翻攝自X）《和山田談場Lv999的戀愛》的山田相當受到觀眾歡迎。（翻攝自X）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕電影《和山田談場Lv999的戀愛》改編自Mashiro的同名漫畫，原作總銷量超過600萬冊，繼2023年製作成動畫之後再推出真人版電影。由新生代人氣偶像作間龍斗、山下美月分別飾演男女主角，上演一場跨越虛擬與真實的姊弟戀。

作間龍斗（左）在《和山田談場Lv999的戀愛》飾演冷面高中生山田，坦言相當喜歡山田和茜（山下美月飾）之間的互動。（天馬行空提供）作間龍斗（左）在《和山田談場Lv999的戀愛》飾演冷面高中生山田，坦言相當喜歡山田和茜（山下美月飾）之間的互動。（天馬行空提供）

飾演冷面高中生山田的作間龍斗坦言，自己相當喜歡山田和茜（山下美月 飾）之間的互動，不論是一起散步回家，還是幫忙修理電腦，這些小事都出奇地美好，充滿戀愛氛圍。他也進一步坦言自己現實生活中和山田一樣有點害羞，需要花多點時間才能跟他人親近，在戀愛中也是屬於「慢熱型」，因此相當能理解山田面對喜歡的女生，表面上仍然超冷淡的行徑。

《和山田談場Lv999的戀愛》作間龍斗（右）熟讀漫畫原作，也看完動畫的他順便背了茜的台詞。（天馬行空提供）《和山田談場Lv999的戀愛》作間龍斗（右）熟讀漫畫原作，也看完動畫的他順便背了茜的台詞。（天馬行空提供）

對於片中女大生和男高中生談戀愛的設定，作間龍斗笑稱自己現實生活中有點無法想像，但也因此對於這樣的故事設定感到很新奇。熟讀漫畫原作，也看完動畫的他坦言自己並沒有在讀劇本上花太多心力，加上山田的台詞很少，因此便順便背了茜的台詞，「山田沒有台詞的時候反而要演繹的是情感的變化，而他的情感變化主要是隨著茜的話語轉動的，因此我花了很多心思在解讀茜的台詞上，花的時間比準備山田的台詞還要多！」

作間龍斗神還原《和山田談場Lv999的戀愛》中山田打遊戲的模樣。（天馬行空提供）作間龍斗神還原《和山田談場Lv999的戀愛》中山田打遊戲的模樣。（天馬行空提供）

電影雖然故事背景建立在時下年輕人最熱中的線上遊戲之上，但本質仍圍繞著青春戀愛的純真，因此儘管對線上遊戲一竅不通，也能輕鬆享受其中樂趣，是一部能吸引喜愛日系純愛風格的資深日劇迷，也能貼近時下年輕人價值觀的新世代戀愛喜劇。《和山田談場Lv999的戀愛》將於6月27日在台上映。

相關新聞：女大生戀上高中男！《Lv999的戀愛》劇組認證：這對很棒

女大學生木之下茜（山下美月 飾）因為男友在線上遊戲裡喜歡上別的女生而失戀了。當她在遊戲裡的狩獵場大肆發洩時，偶然遇到了同一個公會的成員山田（作間龍斗 飾），一個除了遊戲之外對其他事情毫無興趣的高中職業玩家。茜忍不住對他抱怨，卻被對方冷淡地敷衍過去。雖然第一印象很糟，但當他們日漸相處後，她逐漸發現山田善良且出人意表的一面，並被他深深吸引。對手可是「對戀愛毫無興趣」，卻「很受女性歡迎」的強敵…過關難度高達999，她將施展何種攻略，才能順利與山田共譜戀曲呢？

凡場次開放後，購買6／27至7／3【和山田談場Lv999的戀愛】電影票壹張，即可獲得電影特典「證件風貼紙（尺寸：11.3*5.4cm）」壹張，贈品數量有限，送完為止。更多電影相關資訊請洽天馬行空粉絲團。

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