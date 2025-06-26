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洪金寶兒13年婚爆觸礁！港姐妻遭拍「夜會3男」 洪天明震怒有動作了

〔記者邱奕欽／台北報導〕香港影壇武打巨星洪金寶的長子洪天明，2012年迎娶港姐周家蔚後育有2子。沒想到，周家蔚遭拍到活動後挽著黎明愛將、前唱片公司高層王凱文的手臂離場，接著再與3名男子共赴私人會所，捲入「一后三王偷吃疑雲」。對此，洪天明為捍衛13年婚姻，親上火線回應。

洪金寶（左起）的港姐媳婦周家蔚、長子洪天明屢次傳出婚變消息。（組合照，翻攝自微博、IG）洪金寶（左起）的港姐媳婦周家蔚、長子洪天明屢次傳出婚變消息。（組合照，翻攝自微博、IG）

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事件起於周家蔚與佘詩曼一同出席公開活動，活動結束後卻與王凱文勾手離場，過程毫不避嫌，隨後再與3名男士現身私人會所，直至凌晨才離開。針對行蹤遭媒體跟拍曝光，周家蔚也給出回應表示，王凱文不僅是她的摯友，也是丈夫洪天明的好兄弟，當晚僅是參加朋友的就職典禮與生日派對，她強調整件事是誤會，否認出軌偷吃，「好笑！我還是永遠心心眼望著我老公。」

洪天明震怒發出律師聲明。（翻攝自微博）洪天明震怒發出律師聲明。（翻攝自微博）

而對於中國媒體提及「洪金寶兒子兒媳雙雙出軌、洪金寶反對2人離婚」等報導，洪天明昨（25日）則發出律師聲明表示，不排除採取法律行動，震怒指出該報導惡意捏造，已嚴重侵害他與家人們的人格尊嚴與名譽權。另外，洪天明也強調，目前和妻子周家蔚及2名小孩正在度假享受天倫時光，並呼籲大眾肅清網路戾氣，以免陷於不必要的訟累。

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