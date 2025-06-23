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夏浦洋海上「零裝備」全開掛 驚曝持有教練證照

「海上最穩的男人」夏浦洋莫屬。（記者胡舜翔攝）「海上最穩的男人」夏浦洋莫屬。（記者胡舜翔攝）

〔記者侯家瑜／宜蘭報導〕男團FEniX成員夏浦洋、陳峻廷、曹家齊、MAX與李承隆，日前入住瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店，假期第二天便火速出發前往南方澳豆腐岬小海灣，進行一連串水上活動。其中最吸睛的絕屬「海上最穩的男人」夏浦洋莫屬，不只全程零救生衣上陣，還一邊玩一邊示範各種高難度動作，帥氣指數爆表。

原來夏浦洋早在大一時就已考取救生員與游泳教練證照，因為水性極佳被老師推薦到泳池工作，為了進入競爭激烈的校隊泳池，還得硬考兩張證才能上崗，絕非浪得虛名。

夏浦洋早在大一時就已考取救生員與游泳教練證照。（記者潘少棠攝）夏浦洋早在大一時就已考取救生員與游泳教練證照。（記者潘少棠攝）

不只水上活動樣樣行，夏浦洋私下更是運動萬能人設。他笑說自己最愛的是排球，但礙於人數和場地難湊，平常會改打羽球放鬆心情，雖然曾因節目受傷，現在已學會「放掉該放的球」。最近更迷上騎檔車，不僅越騎越瘋，還進階到賽道練車，感嘆：「真的不是簡單的休閒活動，全身和心都要出力！」

FEniX全員到齊，水上開玩。（記者潘少棠攝）FEniX全員到齊，水上開玩。（記者潘少棠攝）

而夏浦洋唯一不太會的運動就是籃球，他坦言其實在這方面也想精進，「但我玩的東西實在太多了，很難花長時間訓練基本功運球跟球感的方面。」

被問到是否想找個也愛運動、喜歡水上活動的另一半？他帥氣表示：「一切都是看緣分，如果剛好喜歡那很好，不喜歡也沒關係，能互相體驗對方的興趣也是一種浪漫。」

從海上神操作到陸上檔車魂，夏浦洋根本是運動系男神！不只人帥身材好，還自帶證照光環，看來下一次行程可以改叫他「夏教練」了！

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