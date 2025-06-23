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娛樂 日韓

渡邊直美東京音樂劇大受好評 宣布明年2月幹大事

羅子秦／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕台日混血女星渡邊直美6月18日起，一連5天在東京IMM THEATER舉辦喜劇演出，由她親自策劃和編劇，有著中毒性的魅力。結束演出後，她昨（22）在IG宣布明年2月確定前進東京巨蛋演出，令粉絲超期待。

渡邊直美結束東京音樂劇演出，馬上宣布明年2月唱進東京巨蛋。（翻攝自X）渡邊直美結束東京音樂劇演出，馬上宣布明年2月唱進東京巨蛋。（翻攝自X）

渡邊直美在東京的喜劇找來橫澤夏子、池田靜流等嘉賓共演，為融入2.5次元音樂劇世界觀最注入了全新活力，大受日本觀眾好評。

而明年正好是渡邊直美出道20週年，她表示，總有一天會在東京巨蛋現場表演吧，直呼夢想成真，能在東京巨蛋演出是一大里程碑，感謝一直支持著自己的大家。

渡邊直美結束東京音樂劇演出，馬上宣布明年2月唱進東京巨蛋。（翻攝自X）渡邊直美結束東京音樂劇演出，馬上宣布明年2月唱進東京巨蛋。（翻攝自X）

有「日本碧昂絲」稱號的渡邊直美，常出現在各大電視台的熱門節目中，自從2014年赴紐約留學後，她不僅活躍於喜劇演員的領域，還舉辦世界巡迴、主演電視劇、電影，並參與品牌策劃。

2021年4月，她移居美國紐約，並於2023年在美國7個城市舉辦脫口秀，並於2024年10月在紐約成功舉辦首場脫口秀現場表演；另外，她首部主演的台片《怎麼可能我家的祖先是你家的鬼》先前在「國片起飛」大聯盟造勢，有望今年上映。

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