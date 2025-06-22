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娛樂 電視

邱子芯慘遭閨蜜陷害雙重打擊 開拍前3天才知角色失明

〔記者傅茗渝／台北報導〕邱子芯在三立八點檔《願望》中飾演的「冬雨」，堪稱全劇最坎坷角色之一，經歷友情背叛、親情誤解與感情波折。她先被摯友茵芙陷害致盲，父親（馬幼興 飾）也遭茵芙撞成植物人，父女雙重打擊。與親生母親葉華（劉瑞琪 飾）多年失和，葉華為彌補錯過的母愛，瞞著她捐出眼角膜助她重見光明，還假裝決裂、口出惡言，只為讓她安心接受移植，這段隱忍母愛讓觀眾淚崩。劇中台詞「我看不到光了，但我還想看到大家的臉」引發熱議。

劇中葉華為彌補錯過的母愛，瞞著邱子芯捐出眼角膜助她重見光明。（三立提供）劇中葉華為彌補錯過的母愛，瞞著邱子芯捐出眼角膜助她重見光明。（三立提供）

首次挑戰飾演盲人角色，邱子芯坦言在《願望》中飾演「冬雨」壓力極大，「開拍前3天才知道角色會失明，真的超措手不及！」她急忙回顧過去影視作品中盲人走路、眼神與情緒的表現，導演也提醒：「眼神不能飄，一定要定住。」拍攝時她強迫自己視線固定，導致眼睛長時間疲勞甚至痠痛。為了更貼近角色，她乾脆不戴隱形眼鏡，「模糊的視線反而讓我更能進入那種失焦狀態，比刻意去演更自然。」

邱子芯劇中被摯友茵芙陷害致盲。（三立提供）邱子芯劇中被摯友茵芙陷害致盲。（三立提供）

而在拍攝眼睛開刀手術後，邱子芯眼睛要包紗布演出，當下完全看不見，便把握機會實際體驗失明者的日常挑戰。「我會跟劇組說，你們都先不要帶我走，我想試試看自己能不能摸黑走到棚裡。」她回憶那幾次真的是「東摸西摸、碰碰撞撞」，尤其常撞到桌腳，「真的超痛，但也讓我更能體會角色的無助和脆弱。」

邱子芯開拍前3天才知道角色會失明。（三立提供）邱子芯開拍前3天才知道角色會失明。（三立提供）

邱子芯劇中與男友楚翔歷經分分合合，終於攜手步入婚姻殿堂。（三立提供）邱子芯劇中與男友楚翔歷經分分合合，終於攜手步入婚姻殿堂。（三立提供）

另外，她使用的拐杖也曾鬧出不少趣事，「有時候東晃西晃，我一揮出去大家就開始閃，我在現場看到大家表情都覺得超好笑。」雖然拍攝過程辛苦，但她也因此更加投入角色，體會視障者在生活中的細節與挑戰，「這是一個很大的演技突破，希望觀眾能看到我的用心。」

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