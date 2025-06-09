《與惡II》首播開紅盤！薛仕凌「立院霸氣質詢」奪收視高點

雙帥男主周渝民、薛仕凌「政亦CP」互動火花四射。（CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕備受期待的重磅台劇《我們與惡的距離 II》歷經6年終於回歸，7日首播後收視、口碑飆升。雙帥男主周渝民、薛仕凌「政亦CP」互動火花四射，讓劇迷欲罷不能，敲碗獨立故事線。適逢雙帥6月9日與10日生日，劇組也在首映日驚喜慶生，兩人又驚又喜，也紛紛許願《與惡 II》收視長紅。

CATCHPLAY電影台35歲到49歲觀眾平均收視率0.6，為同時段收視率最高台劇，而收視最高點為0.92，落在簡齊蕙（詹子萱飾）、王以禮（張軒睿飾）陪馬亦森（周渝民飾）在家吃飯，討論電視上立委高政光（薛仕凌飾）的罷免行動，最後亦森對他們下了逐客令。

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而公視首播總觸人數達32.45萬人；甫上架公視+不到一日，即衝上熱播排行榜首位。公視首集收視高點落在薛仕凌飾演的新科立委高政光在立法院霸氣質詢官員時刻。第二集收視高點，則落在白潤音、鄭又菲飾演的兩小「羅譽」、「羅卉」因母親失蹤，被「舅舅」薛仕凌帶回高家，因被「大阿嬤」楊貴媚嫌棄，兩小又逃出高家的揪心時刻。

網友敲碗周渝民、薛仕凌「政亦CP」獨立故事線。（CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）

前兩集引發熱烈討論的話題，便是雙帥男主角周渝民及薛仕凌飾演的好兄弟。面對馬亦森遭遇人生重大巨變，兩人展現出無須多言的默契，包括高政光直接提著鹽酥雞闖入對方家中，或馬亦森代替高政光在謝欣穎家門口顧門，讓他能安心前往台北參與凌晨立院「甲動」，在台詞極少的狀況下，雙帥只靠眼神「盡在不言中」，創造不少想像空間。

薛仕凌、楊貴媚詮釋政壇母子檔，互動相愛相殺。（CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）

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而薛仕凌與楊貴媚這對政壇「相愛相殺」母子檔的對戲也令觀眾印象深刻，薛仕凌很享受兩人對戲的火花，笑說：「反正就是跟著媽媽走！」楊貴媚回想之前和薛仕凌的合作沒有太多對手戲，印象中他是酷酷不愛說話的演員，此次飾演母子才發現他的貼心和可愛，表演上想要如何調整，他也都能接得住。有幾場戲需要來回上下樓梯，薛仕凌也都會主動牽著她。楊貴媚笑說：「每一次下樓梯他都會牽著我，真的是紳士暖男有夠貼心！」

薛仕凌演出新科立委高政光。（CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）

今日釋出的最新幕後花絮「與惡的過程」聚焦在本劇創作歷程，編劇呂蒔媛談起她從一份判決書開啟的創作歷程：「看一個人犯罪，不是只看他當下的過程，而是要看他過去所有的事情跟遭遇，那我們大家就一起回到20年前吧。」監製林昱伶則分享了呂蒔媛創作《與惡 II》劇本當時，一寫就是四年的幕後秘辛及堅持：「她會開十幾個檔案在電腦桌面，不斷研究那些判決書裡需要了解的事。」

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談及本劇功臣導演林君陽，主演們更是紛紛搶告白。周渝民認為導演在拍攝時展現出的信任度，給他很大的幫助，楊貴媚則是在收到邀約，得知是君陽導演的戲時，整個人就像被磁鐵吸走：「聽到是君陽導演和《與惡 II》，還沒有看到劇本，我就馬上答應了。」

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