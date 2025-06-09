遭影射「與富少激戰」不雅片外流 王思佳反擊：你全家才出事

王思佳遭影射性愛影片外流回應了。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣女星王思佳先前才捲入假包風波，近來又被爆出老公Joe根本不是富商，引起網友熱烈討論，近期也傳出她跟國光女神「Lala」蘇心甯姊妹鬩牆，如今再度傳出有性愛影片流出，爭議不斷，引發熱議。對此，王思佳也發聲了。

王思佳曾上政論節目澄清。（翻攝自YT）

近日王思佳上節目討論八卦體質，分享自己曾經被影射跟一位富少拍下性愛影片並外流，「他講一個W女星，我姓王嘛，人家就說W就是王，Ｗ可以是很多姓，你知道那個時候我還特別為了這件事情，我還上了個政論節目，去解釋這個事情。」而根據《三立新聞網》報導，王思佳今日出席活動表示，當初只是想澄清這件事，沒想到竟然又上了一波新聞，並狠嗆：「說我出事，你全家才出事！」。

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近期也傳出王思佳與「Lala」蘇心甯姊妹鬩牆，她表示完全沒有這回事，也已經發過限時動態澄清，希望大家不要誤會，姊妹倆感情依舊很好。此外她還分享2年前遭遇低潮期，所幸遇上了好產品及對的人，才能挺過一切，也坦言當時「有在寫一些小清單」。

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