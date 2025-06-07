不是周杰倫！林俊傑喊圓夢了 大巨蛋首日嘉賓曝光

林俊傑首度站上台北大巨蛋開唱。（JFJ Productions提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌王「JJ」林俊傑今晚在台北大巨蛋開唱，舉辦「JJ20 FINAL LAP」世界巡迴演唱會，先前一度傳出首日嘉賓是周杰倫、王力宏，直到安可橋段音樂才子韋禮安驚喜現身，給足粉絲驚喜。

JJ今晚選唱招牌歌《修煉愛情》，唱到一半韋禮安從升降台現身，或許是跟前輩合作太過興奮，當韋禮安與JJ合唱時，突然腳滑差點跌倒，除了自己嚇一跳，現場有歌迷看了也心頭一驚。

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韋禮安擔任林俊傑演唱會嘉賓。（資料照，索尼提供）

JJ談到：「跟韋禮安認識好些年了，第一次見面是在金曲獎的頒獎典禮上。很欣賞他的音樂才華，也一直很希望有機會可以跟他合作。幾年前我們因為《手牽手》的大合唱，有了很短暫的音樂上的交集，這次FINAL LAP台北站終於有機會邀請他來同台演唱，算是完成了一個小心願。」

韋禮安跟前輩合作直呼緊張，難忘在金曲獎頒獎典禮上首次遇見JJ，甚至坐在一起，當下心情很奇特，「你不是我電視上看到的人嗎？」

熱愛諧音梗的韋禮安不忘耍冷，直呼JJ請他當嘉賓很吉利，因為「韋林好」，以2人的姓氏做諧音梗，又笑喊「喂你好」，現場一陣尷尬。

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