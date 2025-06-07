晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

狂吸8萬人！林俊傑台灣發跡22年 攻上大巨蛋鬆口內心話

林俊傑首度站上台北大巨蛋開唱。（JFJ Productions提供）林俊傑首度站上台北大巨蛋開唱。（JFJ Productions提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌王「JJ」林俊傑首度登上台北大巨蛋，今、明兩場共吸引8萬名觀眾進場，票房吸金台幣2.3億元。來自新加坡的他自台灣發跡出道，感性表示：「謝謝你們的一路陪伴，象徵著我出道22年的成績單，希望今天可以透過音樂，見證我們的成長。」

JJ接棒周杰倫、張惠妹等華語大咖站上台北大巨蛋，開場帶來《一千年以後》、《新地球》以及《編號89757》。

相關新聞：成龍、周杰倫都來了！林志穎現身大巨蛋 帶帥兒力挺林俊傑

對於站上了指標性場館，JJ開心說：「終於，大巨蛋我們來了，第一次站上大巨蛋，我覺得是最值得珍惜的一刻，也是最值得慶祝的一刻。」對於台北JJ有著滿滿的回憶，因為正是他出道的地方。

JJ開場的抒情經典連發，深情演唱《關鍵詞》、《小酒窩》、《凍結》、《那些你很冒險的夢》等歌曲，他也與國際知名舞蹈總監 Lyle Beniga 合作，為演唱會重新設計舞蹈編排。

Lyle Beniga曾為Justin Timberlake、Usher和Christina Aguilera等大牌歌手編舞，這次演出邀請來自美國、丹麥、日本等地的頂尖舞者共14名舞者，打造動感十足且震撼的舞蹈表現。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中