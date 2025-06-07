狂吸8萬人！林俊傑台灣發跡22年 攻上大巨蛋鬆口內心話

林俊傑首度站上台北大巨蛋開唱。（JFJ Productions提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌王「JJ」林俊傑首度登上台北大巨蛋，今、明兩場共吸引8萬名觀眾進場，票房吸金台幣2.3億元。來自新加坡的他自台灣發跡出道，感性表示：「謝謝你們的一路陪伴，象徵著我出道22年的成績單，希望今天可以透過音樂，見證我們的成長。」

JJ接棒周杰倫、張惠妹等華語大咖站上台北大巨蛋，開場帶來《一千年以後》、《新地球》以及《編號89757》。

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對於站上了指標性場館，JJ開心說：「終於，大巨蛋我們來了，第一次站上大巨蛋，我覺得是最值得珍惜的一刻，也是最值得慶祝的一刻。」對於台北JJ有著滿滿的回憶，因為正是他出道的地方。

JJ開場的抒情經典連發，深情演唱《關鍵詞》、《小酒窩》、《凍結》、《那些你很冒險的夢》等歌曲，他也與國際知名舞蹈總監 Lyle Beniga 合作，為演唱會重新設計舞蹈編排。

Lyle Beniga曾為Justin Timberlake、Usher和Christina Aguilera等大牌歌手編舞，這次演出邀請來自美國、丹麥、日本等地的頂尖舞者共14名舞者，打造動感十足且震撼的舞蹈表現。

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