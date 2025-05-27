麻衣10歲兒罕露正臉 網驚：長那麼大啦

佐藤麻衣與王泉仁於2年前離婚，獨自帶兒子在日本生活。（翻攝自臉書）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日籍藝人佐藤麻衣與王永慶長孫王泉仁於2年前離婚，獨自帶著10歲兒子在日本生活。先前麻衣為了不讓小孩長相曝光，都會以貼圖遮蓋，怎料近期麻衣卻罕曬出兒子遮住口鼻、露出眉眼的正面照，瞬間引不少網友關注。

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麻衣罕見曬出兒子露出眉眼的正面照，瞬間引不少網友關注。（翻攝自臉書）

麻衣在臉書曬出與兒子合照，開心表示兒子在學校運動會跑了第一名，為了跑出好成績兒子非常努力，還向跑步速度也很快的外公外婆請教了不少知識，其中值得注意的是，平常都不會秀出小孩正臉的麻衣，竟罕見曬出兒子露出眉眼的照片，只見他長相清秀，眼睛跟臉型都與媽媽非常相似。

難得看到麻衣兒子正臉的網友紛紛留言驚呼，「很秀氣的小孩，跟媽媽很像」、「兒子長那麼大啦」。事實上，麻衣近期宣布將工作重心放到台灣，也簽下新的經紀公司，未來也許有機會看到母子同框。

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