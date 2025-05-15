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小龍女柳柳紅到韓國！街頭辣舞影片瘋傳 韓網嗨喊：想飛台灣

小龍女新人柳柳。（翻攝自IG）小龍女新人柳柳。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕味全龍啦啦隊成員柳柳於於今年透過徵選成功踏進職棒應援舞台，擁有白皙皮膚及姣好身材，深受不少粉絲喜愛。近日，她更憑藉自身魅力意外在韓國爆紅，人氣持續飆升。

一名網友在PTT發文表示，近日發現柳柳竟然紅到韓國論壇「theqoo」，還被以「台灣可愛的啦啦隊」為標題，引起不少韓國網友討論。除了她在應援台上穿著白色襯衫、黑色窄裙及黑絲襪熱舞的影片之外，還有一支在街頭熱舞，大膽掀起衣服露出內衣、扭動水蛇腰的火辣短片，都紛紛吸引韓國網友朝聖。

柳柳穿OL套裝辣舞吸引韓國網友朝聖。（翻攝自IG）柳柳穿OL套裝辣舞吸引韓國網友朝聖。（翻攝自IG）

影片被瘋傳後，留言區湧入許多台灣網友大讚，「柳柳太性感了」、「柳柳跳得真性感，律動感超級好」、「哇嗚，這性感程度頂天了呀！」同時也有不少韓國網友表示，「台灣也有這麼優秀的人啊」、「真是個充滿魅力的女孩，又漂亮又可愛又性感」，更有人直言想飛來台灣一睹女神的風采。

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柳柳₆ ₆ ✿•ᴗ•♥

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