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娛樂 最新消息

（影）泰黑幫戀上韓國歐巴 《曼谷男孩》裸身互啃脖子畫面曝

張宇嫺／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕BL泰劇《曼谷男孩》大玩黑幫題材設定湊對，預告放送兩人裸身薄肌，互啃脖子的火辣畫面，由泰國黑幫鮮肉戀上敵對韓國帥氣歐爸，共譜「泰韓CP」，讓觀眾耳目一新。

《曼谷男孩》海報。（GagaOOLala提供）《曼谷男孩》海報。（GagaOOLala提供）

《曼谷男孩》講述出獄後的男主角Sun滿懷仇恨，成立地下幫派「Bangkok Boys」，除了擴張勢力，也一邊追查父親與摯友慘死的真相。

然而命運弄人，Sun愛上敵對勢力的韓裔幫派分子Peach，未料炙熱愛情背後，藏著復仇計畫的核心秘密，一場熱血與心碎的都會復仇戀曲在曼谷上演。

男主角Sun請到IG擁有27萬粉絲、曾主演熱門BL泰劇《裁定終身》的人氣新星「Tape」提普沃拉猜西里空蘇萬（Worrachai Sirikongsuwan）飾演，並搭檔韓國新人趙英仁詮釋在泰國的韓裔小流氓Peach。

韓國演員趙英仁（左）在《曼谷男孩》大玩黑幫題材設定，湊對「泰韓CP」。（GagaOOLala提供）韓國演員趙英仁（左）在《曼谷男孩》大玩黑幫題材設定，湊對「泰韓CP」。（GagaOOLala提供）

新鮮組合迸發驚人登對的化學反應，加上逼真的武打場面，讓觀眾大讚「生猛又刺激」，本周播出最新第三集中，Sun決心找出父親死亡的真相，在過往創傷與新世界規則之間，重新邁開腳步；《曼谷男孩》在GagaOOLala上架更新。

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