台灣「Wonder Charge」媲美超級盃！玖壹壹、幻藍小熊轟炸舞台

〔記者鍾志均／台北報導〕「Wonder Charge 2025台北國際汽車嘉年華」將在6月6日起，於台北信義區盛大展開，此次看點是北市府前的「市府路」首度封街，變身超能城市賽道，邀來嘻哈天團玖壹壹、唱作才子高爾宣以及人氣女團GENBLUE幻藍小熊站上舞台，360度環繞演出，媲美美國超級盃的中場表演。

「Wonder Charge 2025台北國際汽車嘉年華」高爾宣（左）、玖壹壹等人演出。（Wonder Charge提供）

玖壹壹成員都喜愛賽車，更曾在MV化身賽車手，這次在Wonder Charge 2025擔任開場嘉賓的重責大任，洋蔥開心表示：「我們三個都非常喜歡改裝車，相信各位粉絲朋友也一定很喜歡，也有多組藝人的表演，各位有空可以來參加！」

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洋蔥更放話，要把一年之中最重要的一天生日慶生留在這場國際盛事與粉絲一起度過，「活動是6/7，竟然是在我生日前一天演出！覺得非常興奮，演出完就可以留下來晃晃順便慶生！」

幻藍小熊擔任表演嘉賓。（Wonder Charge提供）

高爾宣興奮表示，這次演出超有感，「有機會在賽車活動上用自己的音樂結合汽車來進行演出，而且是在台北市封街的馬路上，對我來說是第一次特別的體驗。場上賽車手用速度突破極限，感覺現場會融合的很好玩！」

GENBLUE幻藍小熊也將帶來熱力滿點的舞台演出，開心表示：「對於能夠站上賽車活動的舞台，我們非常期待，賽車活動帶來的不僅是速度，更象徵著突破與挑戰，與現場觀眾共同感受賽道上的熱情與節奏。」

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