（影）宋芸樺經歷「3年撞牆期」想退休！認：找不到如何變更好

〔記者鍾志均／台北報導〕32歲的宋芸樺自《我的少女時代》成名，她今（6）出席北影影展大使記者會，認了經歷「被困住」的時期長達3年，一度開玩笑說「想退休」，因為能量被耗盡。

台北電影節影展大使宋芸樺現身形象廣告暨影展大使發布記者會。（台北電影節提供）

宋芸樺拍《我的少女時代》、《等一個人咖啡》、《月老》等作品部部破億，票房高達近10億，榮登「國片票房最高女演員」，卻在投資、主演的《請問，還有哪裡需要加強》慘遭滑鐵盧，最終僅賣7000多萬，收益差不多打平。

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她說自己在28至31歲這段期間，對於自己的戲路打上問號，「以往拍青春校園劇，後來覺得自己長大了，但又還沒成熟到能進入下個階段。」

從小被植入「只能做對的事」的她，坦言當演員的不安和焦慮，都是來自於「害怕犯錯」，某段時間發覺對或錯都不清楚，最後發現只想在安全的框架做自己擅長的事。

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宋芸樺表示，經歷一段能量耗盡的時刻，直言「找不太到如何讓表演更好」，因此開玩笑說想退休，不過她話鋒一轉，表示「想想也是荒謬，經過半年的來回，這一兩個月逐漸在生活、工作找到平衡。」

談到演員轉換期，以及電影票房欠佳時，宋芸樺忍不住紅了眼眶，不過她也說，過去被問到「想挑戰的類型」，以往都會回答「想變有趣，想不一樣，想演極端的角色」，後來發現演出平凡的女生，擁有不同的狀態和能量也很好。

這幾年，宋芸樺努力和中國、香港、紐約、韓國等劇組合作，試圖合作不同的文化和地區的劇組，表示努力向舒淇、張曼玉看齊，相信未來有天能和她們一樣。

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