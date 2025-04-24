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娛樂 最新消息

罷免徐巧芯飛越二階門檻 苦苓：媽祖真的很靈！

台灣公民人權聯盟24日舉辦「全台罷免行動告急記者會」，聯電創辦人曹興誠（前排中）宣布，罷免台北市立委徐巧芯第二階段連署已超越3萬6000份。（記者叢昌瑾攝）台灣公民人權聯盟24日舉辦「全台罷免行動告急記者會」，聯電創辦人曹興誠（前排中）宣布，罷免台北市立委徐巧芯第二階段連署已超越3萬6000份。（記者叢昌瑾攝）

〔記者林南谷／台北報導〕全台罷免藍委二階連署進入最後倒數，罷免國民黨立委徐巧芯領銜人、聯電創辦人曹興誠今（24）日召開記者會呼籲各罷團公布實際連署進度，「剷除黑芯」罷團幹部也公布已收到3萬6000份連署書，飛越二階門檻。將繼續往4萬5000份連署邁進。

罷免徐巧芯突破二階門檻，作家苦苓隨即在臉書發文開心大喊：「媽祖真的很靈！」接著補一槍說，徐巧芯在路邊「假掰」拜完媽祖，她的二階連署馬上就過了。

相關新聞：3.6萬人連署！罷免徐巧芯飛越二階門檻 反共民意響徹雲霄

財經網美胡采蘋亦激動表示，她已經想好信義區二階連署最後的催票文了，結果松信二階簽了3.6萬張，超過門檻50%，「我的催票文，看起來是要罷免投票時才能出了嗎？」胡采蘋最後開心高呼：「罷免徐巧芯人人有責，內除國賊外抗強權，信義區對國家有責任！」

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