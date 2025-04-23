今田美櫻擊敗「千名競爭者」奪女主角 團隊拉炮祝賀

《紅豆麵包》今田美櫻（左起）、河合優實與原菜乃華組成「朝田家三姊妹」引起熱議。（MyVideo提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕NHK晨間劇《紅豆麵包》改編原作者柳瀨嵩和妻子小松暢的真實人生，由「福岡第一美少女」今田美櫻自3365人中被選為女主角「朝田暢」，加上「令和超級怪物新人」河合優實、「天才童星」真人版《我推的孩子》原菜乃華，3人共演「朝田家三姊妹」引起熱議。

今田美櫻談到此次獲選為NHK晨間劇女主角的心情，她表示至今參加過5次晨間劇試鏡，也曾在晨間劇飾演女主角同事，當時奶奶就已經非常喜悅，「從那時起，『晨間劇』對我來說就是一個夢想的舞台。」

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這次原本以為沒希望，接到通知要進行「最終面試」後緊張地前往，沒想到現場已經準備好紅豆麵包和咖啡，製作統籌倉崎憲先生和導演們還放派對拉炮恭賀她獲選，她感動直呼就像做夢一樣，奶奶比自己還激動。

河合優實上月才以電影《那個女孩》獲日本電影學院影后殊榮，她坦言雖然沒選上女主角，得知自己要飾演二妹蘭子時自認和角色相當契合，很開心能詮釋有叛逆個性的魅力女孩。

原菜乃華則首度演出晨間劇，回想收到製作單位通知時，「還以為是被淘汰了！結果竟然是要演妹妹芽衣子，真的又驚又喜。」她表示拍攝初期太過緊張，「要跟這麼多前輩共演宏大的時代劇作品，真的會手心冒汗、心跳加速！」

《紅豆麵包》松嶋菜菜子（左）與戶田菜穗共演。（MyVideo提供）

此外，飾演母親的女演員們同樣來頭不小，包括養大北村匠海的「阿姨」由戶田菜穗演出，北村匠海的母親由松嶋菜菜子飾演，兩人在劇中對立，為本劇增添更多張力與熱度。

現場人士透露：「兩位演員並沒有競爭意識，她們都了解彼此的演員生涯有許多相似之處，私底下在休息時間也是無話不談、相處融洽。」《紅豆麵包》於MyVideo上架。

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