新北「海洋獨立音樂大賞」即起報名 淡水漁人舞台會前賽

「海洋獨立音樂大賞」報名至5月10日24時止，請有志參賽者把握最後徵件機會，圖為去年活動資料照。（新北觀旅局提供）

〔記者陳奕劭／新北報導〕不讓盛夏留下任何遺憾！新北市河海音樂季「海洋獨立音樂大賞」舞台即將登場，邀請世界各地華人音樂好手參加，即日起開放報名至5月10日截止，邀請懷抱音樂夢想的樂團與歌手，把握最後機會。參加徵選可填寫線上報名表單或下載報名簡章或採紙本寄送相關資料與音樂作品報名。

競賽將邀請具豐富音樂經驗的專業評審團進行評選，圖為去年會前賽資料照。（新北觀旅局提供）

會前賽預計在原創音樂基地「淡水漁人舞臺」進行，圖為去年會前賽資料照。（新北觀旅局提供）

市府觀光旅遊局長楊宗珉表示，「原創性」是海洋獨立音樂大賞重要的精神之一，專業評審團依據原創性、團隊風格以及潛力價值等標準初選出30組晉級，並於6月20日至22日在「淡水漁人舞台」舉行海洋獨立音樂大賞會前賽，選拔最終10強晉級決賽。

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觀光旅遊局局長楊宗珉邀請大家一同前來為參賽樂團們加油打氣，圖為去年會前賽資料照。（新北觀旅局提供）

楊宗珉指出，樂團們經歷層層評選，最終10強將於7月26日「河海音樂祭」貢寮大舞台爭奪40萬元獎金的「海洋大賞」、15萬元獎金的「評審團大獎」與5萬元獎金的「海洋之星」，邀請大家前來為參賽樂團們加油打氣，更多「新北市河海音樂季」活動訊息，可至新北市觀光旅遊網、臉書粉專或IG「新北旅客」查詢。

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