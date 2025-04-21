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娛樂 日韓

岡田將生首進軍韓國！參戰李棟旭《殺人者的購物中心2》猛練動作戲

〔記者廖俐惠／綜合報導〕由李棟旭主演的Disney+動作韓劇《殺人者的購物中心》今天（21日）宣布續訂第二季，新卡司還包括日本明星岡田將生、玄理等人，引發熱烈討論。

岡田將生今年受邀出席在香港舉行的亞洲電影大獎，眼鏡造型大受好評。（翻攝自亞洲電影大獎臉書）岡田將生今年受邀出席在香港舉行的亞洲電影大獎，眼鏡造型大受好評。（翻攝自亞洲電影大獎臉書）

這是岡田將生首部進軍海外的作品，岡田將生表示，接到邀約時單純的覺得很驚訝，劇本非常的棒，儘管語言不通，但也能也所共鳴，因此他決定接受挑戰。岡田將生指出，這雖然是一部動作劇，不過每個人物刻劃都非常深刻，「我自己沒有太多動作戲的經驗，我為了練習，已經飛到了韓國學習，希望大家能夠期待，我會加油的！」

李棟旭（左）將在《殺人者的購物中心》第二季中與岡田將生合作。（Disney+、天馬行空提供）李棟旭（左）將在《殺人者的購物中心》第二季中與岡田將生合作。（Disney+、天馬行空提供）

《殺人者的購物中心》第一季講述了大學生智安如何在家中躲避一群技術高超的殺手。為了生存，智安開始回憶起叔叔進灣在離奇死亡前教她的寶貴密技，並成功幫助自己活下來。智安在困惑又被逼入絕境的情況下，努力揭開叔叔隱藏的過去，並試圖弄清楚為何這麼多人急於闖入她家、以及家中隱藏的大量武器。

李棟旭主演的《殺人者的購物中心》推出第二季。（Disney+提供）李棟旭主演的《殺人者的購物中心》推出第二季。（Disney+提供）

《殺人者的購物中心》第二季將由原班人馬李棟旭飾演前傭兵進灣，金慧峻飾演努力躲避世界上最致命殺手的大學生智安。並將迎來全新卡司包含日本明星岡田將生、以及玄理，並由導演兼編劇李權回歸執導，與編劇池浩鎮共同創作。

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