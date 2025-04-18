瑤瑤昔喊「北港是窮人天堂」 舊文被挖挨轟急澄清

瑤瑤憑藉姣好臉蛋及曼妙身材受矚目。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「瑤瑤」黃喬歆擁有亮麗外型及火辣身材，因傻大姐的形象被不少觀眾喜愛。日前她在節目提及，過去曾認真經營無名小站網誌，但卻因為一篇貼文中提到「北港是窮人家的天堂」，在當時引起爭議被罵翻。

瑤瑤曾因無名小站網誌的內容被罵翻。（翻攝自YT）

瑤瑤日前上節目《11點熱吵店》分享自己過去在無名小站發過的文章，表示當時前往北港遊玩，回來後寫下一篇貼文。內文中提到，當時在光天化日之下，竟然看到一名中年婦人抱起小孩在路上大便，讓她相當震驚，直言「我整個很不好受，覺得很不舒服，感覺很詭異…馬路上竟然會有人的大便」。

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一番言論讓主持人沈玉琳聽完後也表示不妥，「這個就是你們北部人的優越感，好像我們那邊是鄉巴佬一樣，這樣講就感覺我們南部人都會蹲路邊大便一樣。」瑤瑤也立刻道歉，「我的錯」。

瑤瑤澄清自己就是那個窮人。（翻攝自YT）

接著，瑤瑤再分享另一篇文章同樣關於北港的貼文，文中她先是誇讚當地的消費便宜、美食豐富，最後直呼「那裡是窮人家的天堂」，一句話在當時招來不少網友的謾罵。對此，瑤瑤澄清，自己從出道以來一直都是勤儉持家的人，所謂的「窮人」其實就是指自己，她激動解釋，「我就是那個窮人，我就是窮人，我的天堂」。

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