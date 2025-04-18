晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

瑤瑤昔喊「北港是窮人天堂」 舊文被挖挨轟急澄清

瑤瑤憑藉姣好臉蛋及曼妙身材受矚目。（翻攝自IG）瑤瑤憑藉姣好臉蛋及曼妙身材受矚目。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「瑤瑤」黃喬歆擁有亮麗外型及火辣身材，因傻大姐的形象被不少觀眾喜愛。日前她在節目提及，過去曾認真經營無名小站網誌，但卻因為一篇貼文中提到「北港是窮人家的天堂」，在當時引起爭議被罵翻。

瑤瑤曾因無名小站網誌的內容被罵翻。（翻攝自YT）瑤瑤曾因無名小站網誌的內容被罵翻。（翻攝自YT）

瑤瑤日前上節目《11點熱吵店》分享自己過去在無名小站發過的文章，表示當時前往北港遊玩，回來後寫下一篇貼文。內文中提到，當時在光天化日之下，竟然看到一名中年婦人抱起小孩在路上大便，讓她相當震驚，直言「我整個很不好受，覺得很不舒服，感覺很詭異…馬路上竟然會有人的大便」。

一番言論讓主持人沈玉琳聽完後也表示不妥，「這個就是你們北部人的優越感，好像我們那邊是鄉巴佬一樣，這樣講就感覺我們南部人都會蹲路邊大便一樣。」瑤瑤也立刻道歉，「我的錯」。

瑤瑤澄清自己就是那個窮人。（翻攝自YT）瑤瑤澄清自己就是那個窮人。（翻攝自YT）

接著，瑤瑤再分享另一篇文章同樣關於北港的貼文，文中她先是誇讚當地的消費便宜、美食豐富，最後直呼「那裡是窮人家的天堂」，一句話在當時招來不少網友的謾罵。對此，瑤瑤澄清，自己從出道以來一直都是勤儉持家的人，所謂的「窮人」其實就是指自己，她激動解釋，「我就是那個窮人，我就是窮人，我的天堂」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中