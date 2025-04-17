台灣粉絲變陸星材「媽媽」！新劇飾兩角堪稱最艱困挑戰

〔記者鍾志均／綜合報導〕陸星材、金知妍主演韓國首部奇幻史劇《鬼宮》講述巫女為拯救初戀，被迫捲入一場妖靈叛亂與宮廷陰謀交織的驅魔之戰；陸星材特別向台粉喊話，直說每次去台灣都吃到很多小吃，搞笑稱粉絲就像媽媽一樣，總是讓自己吃得飽飽的。

《鬼宮》陸星材（左）和金知妍（苞娜）有深刻的感情對手戲。（Hami Video提供）

陸星材這次在《鬼宮》一人分飾溫文儒雅的檢書官尹甲、被惡神強鐵附身後的黑化人格姜哲，是他首次挑戰古裝劇，更得在空無一物的場景演出感情和動作戲，堪稱演藝生涯最艱困挑戰之一。

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陸星材坦言：「兩個角色的性格完全不同，所以我會特別注意眼神和語氣。」尤其是尹甲與強鐵同框的戲，他必須一邊示範演法給替身看，一邊轉換另一角色心境，令他直呼：「真的不簡單，連詮釋劇本都變得好困難！」

劇中還有水鬼、火鬼等特效妖靈出場的片段，拍攝時緊張又危險，陸星材說：「幸好大家排練很多次，最後沒有發生意外。」他強調《鬼宮》有時沉重嚴肅，有時搞笑又充滿情感，非常精彩有趣。

《鬼宮》陸星材。（Hami Video提供）

由於《鬼宮》與「鬼」為伍，但陸星材自招其實超怕鬼，「只要作品裡感覺好像會出現鬼、或者是恐怖片，我就完全沒辦法看！」不過談到未來想挑戰的作品，陸星材表示想嘗試更多不同的類型，像是浪漫劇或音樂電影都好。

《鬼宮》明（18）起Hami Video全台獨家上架。

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