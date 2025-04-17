周興哲MV影像計畫「8星報喜」！外出透氣揭大女兒脾氣

周興哲、導演林孝謙、監製羅維君出席《愛，總有開始的地方》放映，暢聊拍攝花絮。（記者潘少棠攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕周興哲出道10週年，推出新專輯影像計畫《愛，總有開始的地方》今（17）在金馬奇幻影展首映，該影片集結陳淑芳、張鈞甯、林柏宏、陳意涵等8位明星演出，導演林孝謙表示，大家一聽到周興哲的名字，二話不說就答應演出，妙喻是「8星報喜」，讓周非常感動。

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周興哲新專輯MV群星匯集，其中「國民阿嬤」陳淑芳曾在電影《我吃了那男孩一整年的早餐》演出周興哲的阿嬤，一聽到要拍MV，當下答應演出；林孝謙表示，周興哲的歌讓演員一聽都很有fu，原本6小時的素材剪成精華51分鐘的動人篇章，尤其影像在混音做了很多設計，觀眾能在影院裡被Eric的聲音包圍，非常浪漫。

周興哲新專輯MV群星匯集。（記者潘少棠攝）

聊到3段故事最難執行的部分，林孝謙說，要讓6組明星都在耶誕市集交會，妙喻有「復仇者聯盟」的感覺，但拍攝當天遇上4個颱風，當下只好直接搭景做成市集，最後只花5、6小時就拍完，非常不容易。

監製羅維君說，原本MV只有短短3分多鐘，很難說清楚愛情故事，這次影像計畫若反應好，未來也有長影集的影像計畫，打趣稱「這次拍攝規格很高，夢做得有點大」，對於是否變成影集或電影，都有可能性。

身為二寶爸的周興哲，說今天能出來工作有點開心。（記者潘少棠攝）

對於自己的音樂愛情故事在大銀幕放映，周興哲表示很酷，很有電影的感覺；身為二寶爸的他，還說今天能出來工作有點開心，「畢竟小孩越來越大，還要隨時關注」，又說「離開家裡太久，還是會覺得有點罪惡感」，稱覺得現在當爸媽很不簡單。

至於工作、家庭兩兼顧的周興哲，表示現在70％重心在工作，30%在家裡，透露大女兒開始說話後，脾氣也很多，「我只要一開口唱歌，她還會摀住我的嘴，要讓她媽媽唱，覺得很好笑。」

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