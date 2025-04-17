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廖家儀總裁尪頭痛2周 腦出血緊急住院頭開2個洞

廖家儀總裁尪頭痛2周 腦出血緊急住院頭開2個洞廖家儀（左）2009年甜嫁香港太古汽車集團總裁陳世傑。（翻攝自廖家儀臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕八點檔女星廖家儀2009年甜嫁香港太古汽車集團總裁陳世傑，陸續生下3個小孩定居香港，去年搬回台灣，今（17）日中午在臉書驚曝老公騎腳踏車摔車被檢查出腦出血，透露現況：「謝謝大家關心，老公正恢復中。」

廖家儀描述老公腦中風是前晚去急診檢查出來的，她驚喊：「原來跌倒可以這麼嚴重，老公在這2個禮拜以來，每天一直不停的喊頭痛，量血壓也都是在正常範圍，可是他說痛到好像有人在咬他的腦一樣。」

她說，本來已經安排照電腦斷層（CT）與核磁共振（MRI），無奈機器排程時間太久要到下星期，「我看到他已連續2天都抱著頭痛到睡著，覺得不太對勁，堅持要他到醫院急診報到，果然照完了CT以後，醫院人員不允許他離開，必須躺在床上休息觀察。」

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廖家儀說，就在半夜3點鐘，終於順利坐救護車轉院，第二天馬上動手術，幸好有即時將血引流出來，原來已經是大面積顱內出血，原來頭痛可以這麼嚴重，「原來回想應該是2個月前騎腳踏車後遺症，當時老公覺得只是家常便飯的跌倒，沒想到後遺症卻在2個月後爆發，是慢慢地開始滲血出來，變成了大面積腦出血。」

想起老公甦醒的時間，廖家儀坦言是她最難熬時候，「只有我一個人真的突然變得好緊張⋯⋯害怕，我就不斷地禱告平安，老公醒來的時候告訴我把裡面的積血排出來就沒事了，我想哭，但是不能哭，因為我是3個孩子的娘，只有面對事情解決！」

目前老公已經在普通病房休息，廖家儀透過臉書發文向大家報平安，「請大家勿擔心，老公說只是頭上開了2個洞，頭髮全部都剃光光，重新長頭髮就好了，命還在。」經由發文，廖家儀也提醒大家請隨時關心自己的身體，不要輕忽任何的頭痛警示。

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