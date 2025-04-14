通靈少女被比中指沒動怒 有人更慘直接遭抵制

劉柏君（左）4日曬出同框資深男星，透露他狐疑為什麼講到《通靈少女》，從來沒有人把他們聯想在一起？劉柏君說：「因為我是中古少女了。」（翻攝自劉柏君）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕在電視劇《通靈少女》主角「謝雅真」原型人物、45歲劉柏君就讀中學時開始宮廟擔任仙姑，對自己特殊體質早就見怪不怪，13日經由《自由娛樂頻道》率先報導被比中指沒動怒的背後真相引發討論，其實，她的霸氣讓另一個人更早躺著中槍。

劉柏君12日在臉書發文透露帶愛犬耶魯行經台北市松江路、民權東西的行天宮正門口，有位撐傘阿姨跟她比中指，劉柏君說：「很確定，因我特意認真看了她的身後還得意地繼續比中指。」她最後淡淡表示：「我特意要看的不是她而是她身後女孩，本來想說點什麼，想想還是算了，妹妹妳就繼續跟著她吧！」

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在爆出這段靈異感應前不久，劉柏君也PO了一篇更犀利文章，大意是她從台北市濱江市場走回家路上到手搖飲店買飲料，但選好飲料也開好付款時，看見櫃檯擺著「百X果聯名」，劉柏君霸氣說：「我就決定抱歉不買了，耶魯我們去買水喝。」因她堅信:「我們的消費決定未來社會的樣子。」

這位「通靈少女」近期讓人印象深刻事跡，還有罷免台北市第八選區國民黨立委賴士葆的罷團「文山退葆」，6日舉辦戶外宣講活動，特別邀請她站台，劉柏君在台上疾呼，這次罷免對台灣而言很重要，大罷免若能成功，就是向全世界宣告台灣人不接受中國共產黨，中共在台灣「沒市場」！

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