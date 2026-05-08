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百想》林秀晶喪母4個月奪女配！綠葉演員出道36年首拿獎

林秀晶奪下百想女配角。（翻攝自Naver）林秀晶奪下百想女配角。（翻攝自Naver）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕第62屆百想藝術大賞今（8日）在首爾舉行，林秀晶拿下電視部門女配角獎，激動不已，泛淚表示想把這個獎項獻給4個月前過世的媽媽，得獎感言讓現場藝人十分動容。

林秀晶曾經演過《憂鬱症》、《首爾單身日記》等劇，這次在Disney+影集《下流大盜》中飾演為慾望不擇手段的會長夫人楊貞淑，表演備受肯定，成功奪下電視部門的女配角獎，今天打扮得相當帥氣的林秀晶，走上階梯時忍不住摀嘴，難掩驚訝。

她在台上坦言：接演《下流大盜》是一項新的挑戰，很感謝導演姜允成、演員柳承龍。林秀晶還提到，在父母節的今天來到這裡，其實腳步很沉重，因為媽媽在4個月前過世了，「隨著時間流逝，總會想起以前因為忙碌，而沒能溫柔表達的心意，悲傷越來越深，感覺世界都靜止了。」她認為，今年能夠得獎要歸功給媽媽，就像是天上的媽媽在安慰她不要難過、要繼續前進。林秀晶獻給母親的一席話，感動現場眾人。

柳承穆第一次入圍就拿下百想男配角。（翻攝自Naver）柳承穆第一次入圍就拿下百想男配角。（翻攝自Naver）

至於韓劇綠葉演員柳承穆今年以《金部長的夢想人生》奪下男配角獎，開場就先引用劇中台詞：「這是怎麼回事啊！」接著感性表示，這是出道36年第一次獲得提名，非常感謝大家給予他這麼珍貴的獎項，現場掀起如雷的掌聲。柳承穆強調，不會因為得獎而自滿，希望大家繼續找他演戲，並把獎項獻給愛妻，「謝謝妳，這個獎是屬於妳的。」

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